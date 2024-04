Kruzing sezonu u Baru otvorio američki megakruzer Sun Princess

Bar, (MINA-BUSINESS) – U luku Bar jutros je uplovio mega kruzer Sun Princess američke kompanije Princess Cruises, kojim je doputovalo 4,17 hiljada turista i 1,62 hiljade članova posade.

Riječ je o najvećem kruzeru do sada koji je uplovljavao u crnogorske luke, piše Primorski portal.

Prvo uplovljavanje megakruzera Sun Princess ozvaničilo je početak ovogodišnje kruzing sezone u Baru.

Agent Boka Adriatica, Jovan Moric, kazao je da je Sun Princess najveći kruzer koji je do sada uplovio u crnogorske vode, kao i da je planirano osam njegovih uplovljavanja u luku Bar.

Sun Princess je novi brod od 177,88 hiljada tona, dugačak 345 metara. Kapacitet broda je 4,3 hiljade putnika, o čijoj udobnosti brine 1,15 hiljada članova posade. Ukupno ima 21 palubu.

Izgrađen je u brodogradilištu korporacije Fincantieri i najveći je brod ikada izgrađen u Italiji. To je prvi brod za krstarenje s pogonom na LNG koji je izgradio Fincantieri.

U luci Ćivitavekja Sun Princess je ukrcao prve putnike i 28. februara isplovio na svoje prvo komercijalno krstarenje Mediteranom.

Sun Princess ima gaz 8,9 metara i do sada je najveći brod koji se uplovio u Bar. Na gatu kompanije Port of Adria megakruzer će biti vezan do 18 sati kada je planirao isplovljavanje.

