Krsmanović: Saradnja sa Crnom Gorom može biti dodatno obogaćena

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Fokus Agencije Ujedinjenog Kraljevstva za finansiranje izvoza za Zapadni Balkan i Centralnu i Istočnu Evropu (UKEF) usmjeren je na snaženje britanskog izvoza, kazao je šef UKEF-a Duško Krsmanović, navodeći da je uvjeren da saradnja sa Crnom Gorom može biti dodatno obogaćena.

Iz Ministarstva finansija saopšteno je da se resorni ministar Novica Vuković sastao danas sa britanskom ambasadorkom u Crnoj Gori Don Meken i Krsmanovićem.

„Na sastanku su razmijenjeni stavovi i mišljenja o mogućnostima jačanja do sada uspješne i intenzivne saradnje između dvije zemlje, prvenstveno kroz ulaganja u projekte u oblasti energetike i putne infrastrukture“, navodi se u saopštenju.

Krsmanović je istakao da je uloga UKEF-a upravo da kroz dostupne mehanizme pruži finansijsku podršku Crnoj Gori u cilju stimulacije daljeg razvoja u prioritetnim sektorima.

Kako je dodao, fokus Agencije usmjeren je i na snaženje britanskog izvoza, zbog čega je uvjeren da saradnja sa Crnom Gorom može biti dodatno obogaćena.

Meken je kazala da je veoma zadovoljna zbog obostrane zainteresovanosti da se kroz međusobnu podršku ubrza razvojni put Crne Gore.

Vuković je zahvalio sagovornicima na dosadašnjoj saradnji i poručio da današnji sastanak smatra tek početkom, odnosno trasom daljeg kretanja u realizaciji mnogobrojnih zajedničkih projekata.

„Takođe, izrazio je uvjerenje da će se rad na izgradnji čvrstog savezništva između Crne Gore i Ujedinjenog Kraljevstva nastaviti u svim oblastima od zajedničkog interesa“, kaže se u saopštenju.

