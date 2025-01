Kroz TIPS klon projekat do savremenog sistema instant plaćanja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Guvernerka Centralne banke Crne Gore (CBCG) Irena Radović i guverner Banke Italije Fabio Paneta potpisali su Pismo o namjerama za realizaciju TIPS klon projekta koji će u Crnoj Gori omogućiti instant plaćanje u realnom vremenu.

Kako je saopšteno iz CBCG, dokumentom koji je potpisan danas u Rimu, formalizovana je saradnja na uspostavljanju savremenog sistema instant plaćanja u Crnoj Gori.

„TIPS klon sistem, razvijen po uzoru na evropski Target Instant Payment Settlement (TIPS) sistem, uz podršku Evropske centralne banke, omogućiće građanima i privredi Crne Gore izvršavanje instant plaćanja u realnom vremenu, 24 sata dnevno, sedam dana u nedjelji“, navodi se u saopštenju CBCG.

Kako se dodaje, taj sistem će unaprijediti brzinu, sigurnost i efikasnost finansijskih transakcija, značajno smanjiti troškove plaćanja i pojednostaviti svakodnevne finansijske aktivnosti građana i kompanija.

Iz CBCG su kazali da će implementacija potpisanog sporazuma između centralnih banaka Italije i Crne Gore započeti od ovog mjeseca, dok se stavljanje u funkciju tog sistema očekuje tokom juna 2026. godine.

Paneta je kazao da je to dostignuće rezultat dugogodišnjih posvećenih napora, snažnih odnosa i kontinuirane tehničke saradnje između centralnih banaka dvije države.

Kako je istakao, Banka Italije je spremna da uključenim centralnim bankama pruži podršku u naporima na planu modernizacije platnih sistema.

Radović je rekla da realizacija TIPS klon projekta doprinosi daljem jačanju povezanosti Crne Gore sa evropskim platnim prostorom, ističući da je to potvrda posvećenosti CBCG modernizaciji i digitalizaciji finansijskog sistema.

„Ovaj projekat doprinosi stvaranju savremenog i efikasnog platnog sistema, usklađenog sa evropskim standardima. Građanima i privredi omogućavamo jednostavnija i povoljnija plaćanja, čime direktno unapređujemo kvalitet života i poslovanja u Crnoj Gori“, kazala je Radović.

Kako se navodi u saopštenju CBCG, TIPS klon omogućava Crnoj Gori da uspostavi savremeni sistem instant plaćanja usklađen sa evropskim standardima, pripremajući se za nesmetan prelazak na originalni TIPS sistem, nakon ulaska u Evropsku uniju (EU).

„TIPS klon predstavlja dodatni korak ka integraciji Crne Gore u evropski platni prostor, omogućavajući usklađivanje sa SEPA standardima i olakšavajući prelazak na prekograničnu SEPA instant šemu“, pojasnili su iz CBCG.

Kako su dodali, time se stvaraju uslovi za brža, sigurnija i efikasnija prekogranična plaćanja, dodatno jačajući ekonomsku povezanost Crne Gore sa zemljama EU i regiona.

„CBCG će paralelno raditi i na dopunskim servisima sistema instant plaćanja, poput QR koda, koji omogućava brzo i jednostavno plaćanje skeniranjem putem mobilnog telefona, kao i na funkcionalnosti „request to pay““, navodi se u saopštenju.

Ta funkcionalnost, kako su istakli iz CBCG, omogućava prodavcima i pružaocima usluga da kupcu, odnosno korisniku usluge elektronski pošalju zahtjev za plaćanje.

„Kupac, odnosno korisnik usluge može pregledati i odobriti transakciju putem mobilne aplikacije, bez ručnog unosa podataka. Ova inovativna rješenja doprinose modernizaciji platnog sistema, pojednostavljuju plaćanja i smanjuju rizik od grešaka“, pojasnili su iz CBCG.

Kako su istakli, Potpisivanje Pisma o namjerama predstavlja važan korak na putu Crne Gore u evropski finansijski prostor i Evropski sistem centralnih banaka (ESCB).

Kako je saopšteno, Pismo su potpisali i guvernerka Centralne banke Bosne i Hercegovine Jasmina Selimović, guverner Centralne banke Kosova Ahmet Ismaili i, u ime Banke Albanije, viceguvernerka Ljuljeta Mindžozi.

Na taj način je, kako se ističe, napravljen značajan korak ka modernizaciji platnog sistema u regionu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS