Kroz dijalog pronaći konstruktivna rješenja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović kazao je da je potrebno uspostaviti dijalog zaposlenih i menadžmenta Aerodroma Crne Gore (ACG) sa ciljem prevazilaženja problema.

Iz Ministarstva kapitalnih investicija (MKI) saopštili su da se Ibrahimović danas sastao sa predstavnicima sindikalne organizacije zaposlenih u ACG.

Kako su naveli, Ibrahimović je, uvažavajući sve što su predstavnici sindikata prezentovali, predložio skoro organizovanje sastanka sa predstavnicima ACG, kako bi se pronašla rješenja koja će biti zadovoljavajuća i realna, kako za zaposlene, tako i menadžment tog preduzeća.

Iz MKI su rekli da su predstavnici sindikalne organizacije inicirali sastanak kako bi menadžment resornog ministarstva upoznali sa problemamima i izazovima sa kojima se zaposleni u tom preduzeću susreću u proteklom periodu, u najvećem dijelu zbog slabe komunikacije sa menadžmentom Aerodroma i članovima i predsjednikom Odbora direktora ACG.

Kako su kazali, predstavnici sindikalne organizacije osvrnuli su se na pitanja kolektivnog ugovora, povećanje zarada, uz pojašnjenje da se zarade nijesu povećavale od 2008. godine, kao i problematizovanje „stambenog fonda“ za zaposlene i inertnost rukovodstva da se realizuju ranije dogovorene aktivnosti.

“Nakon upoznavanja sa stavovima i argumentima koji su danas prezentovani, Ibrahimović je naglasio da je potrebno uspostaviti dijalog zaposlenih i menadžmenta sa ciljem prevazilaženja problema, imajući u vidu da su zaposleni i operativno osoblje na aerodromima u najvećem dijelu zaslužni za uspješno realizovanu sezonu”, navodi se u saopštenju.

On je rekao da je zadovoljan naporima predstavnika sindikata i zaposlenih da ljetnju turističku sezonu uspješno realizuju uprkos svim izazovima.

Današnjem sastanku prisustvovali su državni sekretar MKI Admir Šahmanović, sekretarka Mirsada Bošnjak, generalni sekretar Saveza sindikata (SSCG) Duško Zarubica, predsjednik sindikalne organizacije Aerodroma PG Slobodan Martinović i Nikola Tatar, predsjednik sindikata saobraćaja SSCG.

