Krivične prijave zbog zloupotrebe položaja u privrednom poslovanju

Bar, (MINA-BUSINESS) – Barska policija podnijela je krivične prijave protiv dvije osobe, zbog zloupotrebe položaja u privrednom poslovanju.

Službenici Jedinice za suzbijanje ekonomskog kriminala podnijeli su Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru krivičnu prijavu protiv P.K. (38) iz Podgorice, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju.

“On je, kako se sumnja, kao zaposleni u preduzeću koje se bavi priređivanjem igara na sreću, prisvojio novac iz depozita i isti iskoristio za online klađenje, čime je pričinio materijalnu štetu tom društvu u ukupnom iznosu od 3,99 hiljada EUR”, navodi se u saopštenju Uprave policije.

Takođe, zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju, procesuiran je M.Z. (39) iz Bara.

On je, kao zaposleni u ugostiteljskom objektu, u vremenskom periodu od šest mjeseci umanjivao iznose dnevnih pazara, tako što je pazar plaćen gotovinom prikazivao kao naplatu putem kartica preko POS terminala banke, čime je ugostiteljskom objektu pričinio materijalnu štetu u iznosu od 8,33 hiljade EUR.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS