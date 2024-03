Krivične prijave za utaju poreza i doprinosa u produženom trajanju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Službenici Sektora za borbu protiv kriminala podnijeli su Osnovnom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv preduzeća Goglux i Bravia i odgovornih osoba P.Đ. (48) i V.J. (38), zbog sumnje da su izvršili krivično djelo utaja poreza i doprinosa u produženom trajanju.

„P.Đ. (48) je, kako se sumnja, kao vlasnik i izvršni direktor preduzeća Goglux, kontinuirano tokom 2020, 2021, 2022. i prošle godine, postupajući u ime te firme, sačinjavao i izdavao lažne fakture kompaniji Bravia za robu, proizvode i usluge koje nijesu izvršene, niti isporučene, u ukupnom iznosu od 748,65 EUR“, navodi se u saopštenju Uprave policije.

Na taj način je stvorio uslove drugom osumnjičenom, V.J. (38), osnivaču i izvršnom direktoru, da knjiženjem takvih lažnih faktura u knjigovodstveno poslovnoj dokumentaciji preduzeća Bravia, nezakonito ostvari pravo na odbitak pretporeza, odnosno ulaznog poreza na dodatu vrijednost (PDV), i neosnovanim uvećanjem troškova poslovanja, odnosno rashoda firme, umanji osnovicu za obračun poreza na dobit pravnih lica.

„Na taj način je za preduzeće Bravia ostvario protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 181,41 hiljadu EUR, što ujedno predstavlja i materijalnu štetu pričinjenu budžetu države Crne Gore“, dodaje se u saopštenju.

Službenici Sektora za borbu protiv kriminala će, kako su najavili, odlučno i beskompromisno intenzivirati aktivnosti na kontroli poslovanja pojedinaca i preduzeća, te krivičnom procesuiranju odgovornih osoba koje vrše krivična djela tokom obavljanja privrednih djelatnosti, koja podrivaju ekonomski sistem i nanose štetu budžetu i građanima.

