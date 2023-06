Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Službenici Uprave policije u Herceg Novom podnijeli su krivične prijave protiv pet građana i jednog preduzeća zbog pet krivičnih djela.

Policija je podnijela krivičnu prijavu protiv preduzeća Nautilus i odgovornog u njemu, D.S. iz Herceg Novog, zbog sumnje da su izvršili krivično djelo utaja poreza i doprinosa.

„Oni su, kako se sumnja, u najmeri izbjegavanja plaćanja pripadajućih poreskih obaveza, duži vremenski period, kupovali robu od dobavljača, a potom fakture od kupljene robe prijavljivali kroz podnijete mjesečne PDV prijave i na taj način ostvarivali pravo na odbitak ulaznog PDV-a. Potom su tako nabavljenu robu prodavali u maloprodajnim objektima i tako ostvarili prihod za koji su davali lažne podatke o zakonito stečenim prihodima, prikazujući lažne robne zalihe od oko 1,6 miliona EUR“, navodi se u saopštnju.

Oni su, kako je objašnjeno, na taj način oštetili državni budžet za oko 201,23 hiljade EUR.

Krivična prijava je podnijeta i protiv M.D. iz Bosne i Hercegovine zbog sumnje da je izvršio krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju.

„On je, kako se sumnja, kao zaposleni u jednom ugostiteljskom objektu, zloupotrebom položaja i povjerenja u pogledu raspolaganja dnevnim pazarima sebi pribavio materijalnu korist od oko 1,2 hiljade EUR“, rekli su iz Uprave policije.

Oni su dodali da je M.D. bio u obavezi da taj novac preda knjigovođstvenoj agenciji koja obavlja knjigovođstvene usluge tom preduzeću.

Iz Uprave policije su saopštili da je zbog krivičnog djela gradnje objekta bez prijave i dokumentacije procesuiran S.Ž. iz Herceg Novog. On je, kako se sumnja, na osnovu ugovora o zajedničkoj ortačkoj izgradnji i njegovog aneksa, koji je pred notarom zaključio sa ruskim državljaninom, koji se u tom ugovoru pojavljuje kao ulagača rada i kapitala, izveo grube građevinske radove na rekonstrukciji objekta površine 733 metara kvadratnih, bez prijave i dokumentacije.

Krivična prijava je podnijeta i protiv Đ.A. iz Herceg Novog zbog sumnje da je izvršio krvično djelo povreda prava na podnošenje pravnog sredstva.

„On je, kako se sumnja, kao službeno lice, vršilac dužnosti direktora Dom zdravlja Herceg Novi spriječio zaposlenu T.Đ. u namjeri da iskoristi pravo podnošenja pismenog prigovora na njegovu odluku. Naime, T.Đ. je predmetni prigovor, shodno proceduri, predala poslovnoj sekretarki v.d. direktora koja je bila u obavezi da zavede dostavljeno pismeno, što nije učinila po nalogu osumnjičenog“, navodi se u saopštenju.

Policija je podnijela prijavu protiv R.D. državljanina Srbije, sa privremenim boravkom u Podgorici, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo falsifikovanje isprave.

On je na ulazu u Crnu Goru, na graničnom prelazu Sitnica, prilikom kontrole dao na uvid lažnu putnu ispravu – pasoš, na ime drugog lica sa njegovom fotografijom.

