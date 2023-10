Krivična prijava zbog zloupotrebe u privrednom poslovanju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Službenicu Uprave policije podnijeli su krivičnu prijavu protiv Đ.O. (26) iz Tivta zbog sumnje da je izvršio krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju.

„Tivatska policija je postupila po prijavi od 23. oktobra, koju je podnio menadžer prodajnog objekta iz Tivtu, koji posluje u okviru preduzeća iz Podgorice, a čija je djelatnost prodaja rezervnih djelova i opreme za jahte i brodove, u kojoj je naveo da nedostaje oprema vrijedna između sedam i osam hiljada EUR“, navodi se u saopštenju Uprave policije.

Oni su objasnili da je policija došla do sumnje da je Đ.O, u maju za vrijeme dok je bio na probnom radu u tom prodajnom objektu, iskoristio odsustvo menadžera i ključ koji mu je povjeren, i iz magacina otuđio šest displej brojčanika sidrenog lanca, prodajne vrijednosti oko 6,5 hiljada EUR.

„On je nakon otuđenja stupio u kontakt sa jednom firmom iz Bara, nakon čega je šest displej brojčanika sidrenog lanca prodao vlasniku te firme za iznos od 500 EUR“, navodi se u saopštenju.

Policija je prikupila obavještenja i od osobe koja je otkupila navedene predmete, nakon čega su predmeti oduzeti.

