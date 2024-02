Krivična prijava zbog zloupotrebe položaja u privrednom poslovanju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pljevaljska policija podnijela je krivičnu prijavu protiv preduzeća Hranom do zdravlja 2013 iz tog grada, kao i njegovog osnivača i izvršnog direktora K.M. (37) i G.J. (42), zbog sumnje da su izvršili krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju.

„Oni su to krivično djelo izvršili na način što su, kako se sumnja, tokom 2022. godine u namjeri da sebi pribave protivpravnu imovinsku korist, zloupotrebom položaja, u svojstvu odgovornih osoba preduzeća Hranom do zdravlja 2013, lažno prikazali činjenice da će sprovesti obuku i zapošljavanje nezaposlenih osoba kroz javni poziv Opštine Pljevlja za dodjelu malih grantova podrške malim i srednjim preduzećima i podsticanja programa obuke na radnom mjestu, koji se realizovao u sklopu programa EU i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu“, navodi se u saopštenju Uprave policije.

Kako su dodali, te osobe su 27. jula 2022. godine sa Opštinom Pljevlja zaključili ugovor o dodjeli granta u iznosu od 39,9 hiljada EUR, od kojih je do sada isplaćeno 31,92 hiljade, nakon čega su prikazali da su sproveli obuku za četiri osobe koje su prethodno bile angažovana kod istog poslodavca za radna mjesta na kojima su u prethodnom periodu obavljali poslove, a nakon završetka obuke zaključili sa te četiri osobe ugovore o radu kao dokaz da su ispunjene obaveze u skladu sa javnim pozivom.

Na taj način su, lažnim prikazivanjem obuke i zapošljavanja nezaposlenih osoba, za sebe pribavili protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 31,92 hiljade EUR.

Pljevaljska policija će, kako su najavili, i u narednom periodu nastaviti aktivnosti na otkrivanju i procesuiranju svih nezakonitosti i zloupotreba u oblasti ekonomskog kriminala.

