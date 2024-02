Krivična prijava zbog utaje poreza i doprinosa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Službenici Uprave policije podnijeli su, po nalogu državnog tužioca u ulcinjskom Osnovnom državnom tužilaštva, krivičnu prijavu protiv preduzeća Alek CO iz Ulcinju i odgovornog u njemu O.V. (37) zbog sumnje da su počinili krivično djelo utaja poreza i doprinosa.

„Službenici Sektora za brobu protiv kriminala – Odsjeka za borbu protiv korupcije, ekomonskog kriminala i sprovođenja finansijskih istraga došli su do sumnje da su O.V. i preduzeće Alek CO, u cilju protivpravne imovinske koristi na štetu države, nevršeći propisane službene dužnosti, izvršili krivična djela koja im se stavljaju na teret“, navodi se u saopštenju Uprave policije.

Iz Uprave su kzali da su O.V. i Alek CO izvršili krivična djeta tako što nijesu podnosili nadležnom poreskom organu izvještaje o obračunatim i plaćenim porezima i doprinosima, niti su obavili obračun i uplatu poreza na dohodak fizičkih lica, što je bila njihova zakonska obaveza.

„Oni su na taj način za sebe pribavili protivpravnu imovinsku korist od 30,09 hiljada EUR, a na štetu budžeta Crne Gore“, objasnili du iz Uprave policije.

