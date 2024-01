Krivična prijava zbog utaje poreza i doprinosa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Službenici Uprave policije podnijeli su nadležnom državnom tužiocu krivičnu prijavu protiv podgoričkog preduzeća Maš-ing i odgovornog u toj kompaniji, K.A. (38), zbog sumnje da su utajili poreze i doprinose.

Krivičnu prijavu su podnijeli službenici Sektora za borbu protiv kriminala – Odsjeka za borbu protiv korupcije, ekonomskog kriminala i sprovođenja finansijskih istraga, zajedno sa službenicima Regionalnog centra bezbjednosti Centar – Odjeljenja bezbjednosti Podgorica.

“K.A. je, kako se sumnja, preko tog preduzeća, počinio djelo koje mu se stavlja na teret tako što je u periodu od 2021. do prošle godine realizovao podizanja novčanih sredstava sa računa preduzeća, po osnovu materijalnih i putnih troškova u ukupnom iznosu od 420,9 hiljada EUR, koja nijesu opravdana relevantnom knjigovodstvenom dokumentacijom, a sve u cilju da se potpuno ili djelimično izbjegne plaćanje poreza i doprinosa nadležnom državnom organu”, navodi se u saopštenju.

Na taj način, K.A. je preko preduzeća pribavio za sebe protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 73,67 hiljada EUR, za koliko je pričinio štetu budžetu Crne Gore.

