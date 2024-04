Krivična prijava zbog utaje poreza i doprinosa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Policijski službenici Sektora za borbu protiv kriminala, podnijeli su Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru krivičnu prijavu protiv budvanskog preduzeća F.C, kao i ovlašćene osobe N.G. (35), zbog sumnje da su izvšili krivično djelo utaja poreza i doprinosa u produženom trajanju.

N.G je kao stvarni vlasnik i osoba koja je upravljala svim poslovnim odlukama preduzeća F.C, kako se sumnja, u kontinuiranim radnjama tokom 2022. i prošle godine, postupajući suprotno pozivitno važećim zakonskim propisima, u ime i za račun osumnjičenog preduzeća, davao instrukcije zaposlenim i podizao gotov novac sa računa te kompanije kod poslovnih banaka, bez adekvatne poslovne dokumentacije.

„Navodna svrha plaćanja je bila “materijalni troškovi”, “putni troškovi”, “isplata blagajne” i druge radnje, pri čemu je umanjio stvarne prihode, odnosno osnovicu za obračun poreza na dobit pravnih lica od devet odsto, suprotno članovima 7 i 8 Zakona o porezu na dobit pravnih lica“, navodi se u saopštenju Uprave policije.

Preduzetom radnjom po osnovu poreza na dobit pravnih lica i poreza iz i na lična primanja po osnovu nedokumentovanog podizanja gotovine sa računa, ostvario je protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 304,29 hiljada EUR i počinio štetu utaje poreza i doprinosa po budžet Crne Gore.

„Službenici Sektora za borbu protiv kriminala, nastavljaju intezivne policijsko – tužilacke mjere i radnje na otkrivanju i procesuiranju odgovornih osoba u privrednim aktivnostima, u odnosu na krivična djela koja sa sveukupnom posljedicom nanose velike štete po budzet države i njenih građana i podrivaju ekonomski sistem Crne Gore“, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS