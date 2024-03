Krivična prijava zbog utaje poreza i doprinosa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Službenici Sektora za borbu protiv kriminala podnijeli su krivičnu prijavu protiv državljanina Albanije X.G. i podgoričkog preduzeća SHPK Xhulio DSD, koji se terete za utaju poreza i doprinosa.

Sumnja se da je to krivično djelo izvršeno na način što X.G, kao odgovorna osoba u toj kompaniji, nije prijavio prihode u ukupnom iznosu od 828,55 hiljada EUR, koji je ostvaren tokom 2019. i 2020. godine izvođenjem građevinskih radova na auto-putu Princeza Ksenija.

„Osumnjičeni su na taj način sebi pribavili protivpravnu imovinsku korist, a na štetu budžeta Crne Gore, u ukupnom iznosu od 248,56 hiljada EUR“, navodi se u saopštenju Uprave policije.

Službenici Sektora za borbu protiv kriminala, kako je najavljeno, preduzimaće i u budućem periodu kontinuirane aktivnosti na kontroli poslovanja preduzeća i krivičnom procesuiranju onih koji vrše krivična djela tokom obavljanja privrednih aktivnosti, a na štetu budžeta i građana Crne Gore.

