Krivična prijava protiv ovlašćene zastupnice preduzeća

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Uprave policije u Baru podnijeli su krivičnu prijavu protiv D.P. (53), ovlašćene zastupnice jednog barskog preduzeća i njegove podružnice, zbog sumnje da je protivpravno prisvojila preko tri hiljade EUR.

„Sumnja se da je D.P. izvršila krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju tako što je u svojstvu ovlašćene zastupnice preduzeća i njegove podružnice, u namjeri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, prisvojila novac koji joj je povjeren na radu u firmi“, navodi se u saopštenju.

Iz Uprave policije su kazali da se radi o iznosu od 3,05 hiljada EUR.

