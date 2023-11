Krivična prijava protiv Damjanovića zbog kamenoloma Platac

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) podnijela je krivičnu prijavu protiv bivšeg ministra finansija, Aleksandra Damjanovića, zbog sumnje da je u postupku dodjele koncesije za eksploataciju kamena na lokaciji Platac zloupotrijebio službeni položaj i omogućio korist za kompaniju Carinvest.

Damjanović se u krivičnoj prijavi, koju je MANS danas podnio Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT), tereti da je ispred Vlade sa kompanijom Carinvest krajem avgusta ove godine potpisao ugovor o dodjeli koncesije na period od 30 godina, iako je prethodno bio upoznat sa činjenicom da je postupak odabira kompanije sproveden suprotno zakonu.

“Naime, MANS je još prošle godine upozoravao Vladu i resorno Ministarstvo kapitalnih investicija da su javni oglas i koncesioni akt donijeti na osnovu podataka koje je obezbijedila sama kompanija Carinvest, što je suprotno Zakonu o koncesijama”, rekli su iz MANS-a.

Kako su objasnili, Zakon u članu 18. izričito zabranjuje učešće na tenderu licima koja su učestvovala u izradi koncesionog akta, dok podaci iz koncesionog akta pokazuju da je za proračun rezervi kamena na lokaciji Platac korišćen elaborate upravo kompanije Carinvest, koja je i pobijedila na tenderu.

“Iako je kompletan postupak pripreme tendera sprovodilo Ministarstvo kapitalnih investicija, ugovor sa Carevićima je ipak potpisao tadašnji ministar finansija, Aleksandar Damjanović”, kazali su iz MANS-a.

Iz te NVO su podsjetili da je kompanija Carinvest, koja je u vlasništvu porodice bivšeg predsjednika Opštine Budva, Marka Carevića, na lokaciji Platac vadila kamen u posljednjih 15 godina.

“Iako su postojali uslovi za raskid tog ugovora, jer je Carević bez saglasnosti nadležnog ministarstva vlasništvo nad kompanijom prebacio na svog sina, to se nije desilo”, dodali su iz MANS-a.

Nakon što je sa Carevićima u avgustu potpisan novi ugovor na još 30 godina, njihova kompanija će biti u mogućnosti da kamenolom faktički koristi najmanje 45 godina, što je, kako tvrde u MANS-u, odluka koju nije mogla da donese Vlada, već parlament.

“Potpisivanjem ugovora je zaokružen posao koji je iniciran upravo od samog Carevića, odnosno njegove kompanije Carinvest, na čiju inicijativu je izrađen koncesioni akt, ali i izvršene izmjene godišnjeg Plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2021. godinu”, poručili su iz MANS-a.

MANS je u krivičnoj prijavi predložio specijalnom državnom tužiocu da na okolnosti vezane za spornu dodjelu koncesije sasluša Damjanovića, vlasnika kompanije Carinvest, Milana Carevića i njegovog oca Marka kao bivšeg vlasnika, te bivše ministre kapitalnih investicija u 42. i 43. Vladi.

