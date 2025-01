Kriger: Crna Gora raj za porodična putovanja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je raj za porodična putovanja, kazao je direktor “Sky vacations” Ričard Kriger na sastanku sa crnogorskom ministarkom turizma Simonidom Kordić.

Koridć, koja boravi u posjeti Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), rekla je da iako broj turista koji dolaze u Crnu Goru iz SAD-a raste, nije dovoljno velik s obzirom na kapacitet tog tržišta.

“Crna Gora na malom prostoru nudi raznoliku ponudu, prije svega prirodna bogatstva, ali i značajno kulturno nasljeđe. Tu su i iskustva poput kanjoninga, raftinga, te druga adrenalinska ponuda. Gastronomija u Crnoj Gori je takođe nešto što inostrani turisti vole”, kazala je Kordić.

Kriger je, kako je saopšteno iz Ministarstva turizma, ocijenio da Crna Gora kao takva predstavlja raj za porodična putovanja.

“Imamo različite turiste, koji luksuz ne doživljavaju isto kao nekad. Oni sada žele autentična iskustva, kao npr. da odu u Crnu Goru, provedu vrijeme na farmi i jedu lokalnu hranu. Tržište se mijenja”, objasnio je Kriger.

On je, kako se dodaje, istakao da ga raduje najava projekta “Destinacija Balkan”, koji bi turistima omogućio da obiđu više zemalja regiona tokom jednog putovanja.

Iz Ministarstva su rekli da je u prvih 11 mjeseci prošle godine u svim vidovima smještaja u Crnoj Gori, registrovano 52.406 turista iz SAD-a, što predstavlja povećanje od skoro devet odsto u odnosu na isti period 2023. godine.

Dodaje se da Sky vacations, vodeći turoperator iz Sjeverne Amerike, nudi niz popularnih destinacija, koji uključuju Evropu, Aziju, Sjevernu Ameriku, Karibe, Bliski Istok.

“Svaka destinacija obično ima prilagođene ture i iskustva, koji zadovoljavaju različita interesovanja kao što su kultura, avantura ili opuštanje”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS