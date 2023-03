Krapović: Od višestrukog značaja osnivanje državnog preduzeća koje bi organizovalo igre na sreću

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uspostavljanje državnog preduzeća koje bi organizovalo lutrijske igre na sreću imalo bi višestruki značaj za Crnu Goru, prije svega u finansijskom smislu, ocijenio je poslanik Demokratske Crne Gore, Dragan Krapović.

On je podsjetio da je njegova stranka u petak predala u skupštinsku proceduru Predlog izmjena i dopuna zakona o igrama na sreću.

„Cilj izmjena i dopuna zakona je uspostavljanje održivog, fiskalnog, superiornog i društveno-odgovornog modela utemeljenog u uporednom pravu, modela za priređivanje i organizovanje lutrijskih igara na sreću“, naveo je Krapović.

Predložena rješenja, kako je kazao, podrazumijevaju osnivanje privrednog društva u državnom vlasništvu koje bi imalo pravno uređen monopol u pogledu priređivanja lutrijskoih igara na sreću, ali naravno, i pravo priređivanja ostalih igara na sreću.

„Nekih šest godina unazad u Crnoj Gori se ne priređuju lutrijske igre na sreću. Negdje nam ta situacija ukazuje na značajne gubitke države, između ostalog kroz propuštanje mogućnosti da uberemo koncesione prihode. Prethodnu koncesiju, koja ja istekla više od šest godina, obilježile su brojne neregularnosti i kontroverze i utoliko nam je veća obaveza da kreiramo održiv model u ovom segmentu tržišta“, rekao je Krapović na konferenciji za medije.

Prema njegovim riječima, predloženi model ima utemeljenje i opravdanost u velikom broju segmenata i imalo vi višestruk značaj za državu i društvo, prenosi Pobjeda.

„Kao prvo, uspostavljanje državnog preduzeća značio bi značajan izvor prihoda državnog budžeta i izvor kreiranja značajne sume novca i sredstava za, prije svega, humanitarne aktivnosti, kao i za društveno odgovorno poslovanje. Drugo, ovo rješenje bi svakako doprinijelo većoj kontroli priređivanju igara na sreću, podizanjem regularnosti na mnogo veći nivo, izbjegavanjem zloupotreba koje smo imali u prethodnom periodu. Treće – uspostavljanje privrednog društva u državnom vlasništvu povećalo bi stepen transparentnosti u oblasti priređivanja igara na sreću što bi se odrazilo na tržište i tokove na njemu“, naveo je Krapović.

Prema njegovim riječima, predloženo rješenje bi bilo na liniji uspostavljanja što potpunije i bolje zaštite potrošača i njihove pravne sigurnosti.

„Predloženim rješenjem bi došlo do jačanja svijesti građana u socijalnim aspektima i društveno-odgovornim dimenzijama poslovanja u oblasti igara na sreću“, poručio je Krapović.

Poslanik Demokrata, Momo Koprivica, kazao je da taj zakonski projekat podrazumijeva uspostavljanje državnog monopola kada je u pitanju priređivanje lutrijskih igara na sreću kako bi se stalo na put neregularnostima, povlašćenim licima i pražnjenju budežata na račun, kako je rekao, “favorita u očima nečasnih političara”.

Prema njegovim riječima, ovo je samo još jedan udarac kockarskoj mafija i nova mjera za punjenje državnog budžeta i zaštitu potrošača, ali i porodice i djeteta.

