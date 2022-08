Kovač u posjeti hotelu Kalamper hotel & spa

Bar, (MINA-BUSINESS) – Kapaciteti hotela Kalamper hotel & spa u Dobroj Vodi su trenutno popunjeni 100 odsto, a njegovi predstavnici se nadaju i uspješnoj postsezoni, saopšteno iz Turističke organizacije (TO) Bar.

Vršilac dužnosti direktora TO Bar, Ivan Kovač, razgovarao je sa direktoricom hotela Kalamper hotel & spa, Zejnepom Dreković, koja je kazala da je popunjenost smještajnih kapaciteta bila itekako dobra, posebno u predsezoni.

“Kalamper hotel & spa je jedini objekat u Dobroj Vodi koji je otvoren cijele godine. Cijene noćenja sa doručkom za dvije osobe se kreću od 150 do 350 EUR. Najveći broj gostiju dolazi iz Srbije, dijaspore kao i sa tržišta Njemačke”, navela je Dreković.

Iz TO Bar su kazali da je Dobra Voda turističko mjesto u opštini Bar sa najvećom naplatom boravišne takse, i kao takvo zavrjedjuje posebnu pažnju i brigu.

Vlasnik kompanije Kalamper, Elvir Kalamperović, naveo je da je glavni problem ovog turističkog mjesta nedostatak parking prostora, glasna muzika, kao i svijest lokalnog stanovništva u pogledu čistoće, odlaganja otpada, kasnog otvaranja objekata, jer kako ističe, Dobra Voda je gradić koji treba da bude “otvoren” tokom cijele godine.

Kalamperović je uputio i pohvale na rad preduzeća Komunalne djelatnosti Bar, zbog ažurnosti prilikom odvoza smeća. Takođe, potrebno je imati i policijski punkt koji će raditi 24 sata, zdravstvenu ustanovu i još jedan informativni biro.

Iz kompanije Kalamper vrlo su zadovoljni i kako je protekla manifestacija Noć Velikog Pijeska, te da su tom prilikom posjetili njihovo mjesto i premijer Crne Gore i ministar ekonomskog razvoja i turizma, i svojim prisustvom uveličali ovu svečanost.

Kovač, kao i ostalim hotelijerima, iskazao je zahvalnost na unapređivanju turističke ponude, podizanju nivoa destinacije i obećao da će se truditi da njihovu ponudu prezentuje na najbolji mogući način kako u svijetu tako i na lokalnom nivou.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS