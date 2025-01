Kordić: Raste broj turista iz SAD, postoji prostor za napredak

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori raste broj turista iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD), ali postoji prostor za dalji napredak, kao i za uvećanje direktnih investicija sa tih prostora, kazala je ministarka turizma Simonida Kordić.

Kordić se, kako je saopšteno iz Ministarstva turizma, sastala sa komesarom za međunarodne odnose iz Kancelarije gradonačelnika Njujorka, Eduardom Mermelstejnom.

Ona je podsjetila da broj turista iz SAD-a raste, ali da postoji prostor za dalji napredak kao i za uvećanje direktnih investicija sa ovih prostora.

“SAD su visoko potentno emitivno tržište. Crna Gora je tek drugu godinu na turističkom sajmu u Njujorku i to već daje rezultate. Cilj ovog ministarstva je da nastavi da gradi dobre odnose i da poveća turističku razmjenu”, poručila je Kordić.

Kako je rekla, Crna Gora je mala, ali ima šta da ponudi.

Kordić je dodala da Crnoj Gori na ruku idu i promjene u preferencijama turista, koji traže autentična iskustva.

Mermelstejn je podsjetio da je u Njujorku najveća diplomatska zajednica na svijetu, vrlo često i dijaspora, čime se stvaraju mostovi za saradnju i unapređenje odnosa u oblasti biznisa i turizma.

“Ova administracija učvršćuje odnose sa svim destinacijama, što je bitno za razvoj turizma u Njujorku ali i za razvoj naših partnerskih odnosa. Ta saradnja je uvijek dvosmjerna, i donosi koristi za obje strane”, kazao je Mermelstejn.

Iz Ministarstva su kazali da je na sastanku razgovarano i o uvezivanju turističke ponude regiona, i mogućnostima zajedničkog marketinga u Njujorku.

„U međuvremenu, dogovorena je razmjena najboljih praksi i obostrano promovisanje značajnih aktivnosti kako u Crnoj Gori tako i Njujorku“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Kordić sagovornike upoznala i sa potencijalima sjevera Crne Gore, čije ubrzano etabliranje na turističkoj mapi naše regije otvara atraktivne mogućnosti za investiranje u turizam i uslužne djelatnosti na ovim prostorima.

