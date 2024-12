Koprivica: Podnosim prijavu protiv Net Montenegra

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju, Momo Koprivica, najavio je da će podnijeti krivičnu prijavu protiv preduzeća Net Montenegro, jer je, kako tvrdi, finansijskom prevarom država oštećena za preko deset miliona EUR.

“Nakon nekoliko mjeseci rada na predmetu zloupotrebe i utaje poreza, otkrivena je velika poreska prevara koja je koštala građane preko deset miliona EUR”, naveo je Koprivica u saopštenju iz njegovog Kabineta.

On je kazao da je zahvaljujući ćutanju i pasivnosti vlada prije 30. avgusta, nekoliko pojedinaca gomilalo bogatstvo, direktno na štetu javnih finansija.

“Akter ove finansijske prevare je preduzeće Net Montenegro sa partnerima”, saopštio je Koprivica.

On je podsjetio da su prema Zakonu o porezu na dodatu vrijednost (PDV), usluge igara na sreću oslobođene PDV-a, a pod to oslobođenje se ne mogu podvesti usluge upravljanja i konsultantske usluge koje pružaju razne firme priređivačima igara na sreću.

“Džek pot je preduzeće koje na osnovu dva koncesiona ugovora potpisana sa državom, ima pravo priređivanja igara na sreću i to za dva kazina. Džek pot je nakon sticanja koncesije sklopio tri sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji sa Net Montenegro koje je registrovano za “konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i drugim upravljanjem”. Po osnovu tih ugovora, u periodu od 8. septembra 2016. godine do 26. marta ove godine, Net Montenegro je od Džek pota ostvarilo prilive u iznosu od oko 52 miliona EUR, a da nije plaćalo PDV državi koji je bilo dužno da obračuna i plati“, rekao je Koprivica.

On je saopštio da je Net Montenegro svoje usluge Džek potu neosnovano, i uz pomoć te firme, lažno podvodio pod usluge igara na sreću u cilju izbjegavanja plaćanja PDV-a, nanoseći štetu državi u pomenutom periodu u visini preko deset miliona eura” kazao je Koprivica.

On je istakao da suština zloupotrebe i eklatantnog bezakonja, kojim se nanosi višemilionska šteta budžetu, leži u protivpravnom podvođenju konsultantskih i usluga upravljanja pod usluge igara na sreću, radi toga što su usluge igara na sreću oslobođene plaćanja PDV-a.

“Sa aspekta poreskog prava, Džek pot je koncesionar koji priređuje igre na sreću, te je pružanje ove usluge igračima oslobođeno plaćanja PDV-a. Sa druge strane, Net Montenegro nije koncesionar, niti pruža usluge igara na sreću igračima, već je privredno društvo koje pruža usluge koje su oporezive na osnovu Zakona o PDV-u. Činjenica da je usluga koju Net Montenegro pruža Džek potu u vezi sa priređivanjem igara na sreću ne znači da je ona oslobođena PDV-a. Naprotiv, isključivo privredno društvo koje ima potpisan koncesioni ugovor sa državom jeste na osnovu važećih propisa koncesionar koji pruža usluge igara na sreću, a koje su oslobođene plaćanja PDV-a”, kazao je Koprivica.

On je poručio da usluge kao što su dovođenje igrača čarterom, njihovo animiranje na jahtama, dostavljanje im keteringa, zatim obuka osoblja ili ustupanje osoblja i poslovnog znanja i tome slično, nikako ne spada u uslugu igara na sreću, jer se usluga igara na sreću pruža igračima, a ne priređivačima-koncesionarima.

Koprivica je kazao da je, osim navedenog, kako prema Zakonu, tako i prema ugovoru o koncesiji, eksplicitno utvrđeno da je koncesija neprenosiva, te se Net Montenegro nikako nije mogao naći u svojstvu pružaoca usluge igara na sreću, koji plaća varijabilne naknade po Zakonu o igrama na sreću, a oslobođen je plaćanja PDV-a.

„Ako bi se ove laži u cilju izbjegavanja poreza prihvatile, onda bi se i moleri koji kreče kazino za naknadu smatrali priređivačima igara na sreću i ne bi plaćali PDV na naknadu koju naplaćuju” kazao je Koprivica.

Shodno navedenom, on je istakao da će podnijeti krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu, upoznati sa informacijom i sektor za borbu protiv kriminala, kao i Poresku upravu.

“Otkrivanjem ovih kriminalnih poslova, stavljamo tačku na još jednu prevaru, zaustavljamo dalje nelegalno isisavanje novca iz džepova građana i stvaramo osnov da se državi vrati deset miliona EUR. Neko je osujetio izgradnju škole ili bolnice, da bi sebi kupio jahtu, izgradio vilu ili punio privatne slamarice. Došlo je vrijeme polaganja računa. Fakture stižu na naplatu. Da se vrati uzeto i da se izađe pred lice prave” zaključio je Koprivica.

