Kopaonik biznis forum početkom marta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kopaonik biznis forum, najznačajniji poslovni događaj u regionu, održaće se od 3. do 6. marta u hotelu Grand Kopaonik.

Centralna tema foruma biće Novi globalni kontekst: izazovi neizvjesne budućnosti.

Kao i prethodnih godina, forum će otvoriti guvernerka Narodne banke Srbije, Jorgovanka Tabaković, a u ime glavnog partnera foruma, kompanije Mastercard, obratiće se predsjednik Mastercard Evropa Mark Barnet.

Na kraju foruma učesnicima će se tradicionalno obratiti predsjednica Vlade Srbije, Ana Brnabić.

Predsjednik Saveza ekonomista Srbije, Aleksandar Vlahović, kazao je interesovanje za Kopaonik biznis forum izuzetno, te će se tokom četiri dana rada okupiti više od 1,5 hiljada učesnika.

Pripremljena je, kako je rekao, zanimljiva, intenzivna agenda sa interesantnim i uticajnim panelistima i specijalnim gostima.

„Kroz tri plenarne sesije, četiri specijalna događaja, 36 panela sa, približno, 200 panelista, učesnici oruma će, svaki pojedinačno, pronaći ono što ih posebno interesuje. Ove godine ćemo ugostiti brojne goste iz regiona, što je još jedan dokaz da je forum prerastao nacionalne okvire i postao događaj od regionalnog značaja“, rekao je Vlahović.

Prema njegovim riječima, Kopaonik biznis forum je mjesto susreta, poslovnog povezivanja i dijaloga, događaj koji pruža široku platformu za interaktivnu razmjenu mišljenja, argumentovanu raspravu svih učesnika, sa ciljem koncipiranja održivih i primjenljivih rješenja ekonomske politike Srbije i regiona.

Potpisivanjem novog trogodišnjeg ugovora nastavljeno je tradicionalno partnerstvo sa kompanijom Mastercard.

Direktorica za tržišta Srbije, Crne Gore i BiH u kompaniji Mastercard, Jelena Ristić, rekla je da ono što u kompaniji Mastercard rade na tržištu Srbije identično je njihovom globalnom pristupu.

„Mi smo tehnološka kompanija koja stoji iza brzih, sigurnih, praktičnih i intuitivnih transakcija, bilo kada i bilo gdje potrošači treba da ih izvrše, i nastavićemo da povezujemo igrače u finansijskom ekosistemu kako bismo zajedno napredovati dalje. Zbog toga nam je Kopaonik biznis forum važan, kako bismo pokretali otvorene diskusije sa ostalim učesnicima na tržištu, jer samo onda kada realno sagledamo svoj položaj, možemo da napravimo efikasne korake ka unapređenju“, dodala je Ristić.

