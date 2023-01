Kontrolisali 98 ugostiteljskih objekata

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Turistička inspekcija je u deset gradova obavila kontrolu 98 ugostiteljskih objekata i tom prilikom izdala 52 prekršajna naloga, saopšteno je iz Uprave za inspekcijske poslove (UIP).

Kako je i najavljeno iz UIP-a, kontrole ugostiteljskih objekata širom Crne Gore su u toku, a akcijske aktivnosti sprovedene su u četvrtak i petak.

“U Podgorici, Tivtu, Pljevljima, Bijelom Polju, Kolašinu, Beranama, Ulcinju, Nikšiću, Budvi i Rožajama turistička inspekcija kontrolisala je 98 ugostiteljskih objekata. Tom prilikom izdata su 52 prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 15,15 hiljada EUR”, navodi se u saopštenju.

Od ostalih preduzetih mjera inspektori su podnijeli četiri zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i imali 25 ukazivanja.

Najveći broj nepravilnosti odnosio se na konzumiranje duvanskih proizvoda u zatvorenim prostorima, neizdavanje fiskalnih računa i nepoštovanje odredbi zakona o autorskim i srodnim pravima.

Iz UIP-a su apelovali na sve privredne subjekte da svoje radne procese uvedu u legalne tokove te da poštuju i sprovode postojeće zakone.

