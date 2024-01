Kontrola optužnice odložena za 26. februar

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kontrola optužnice u slučaju Abu Dabi fond, odložena je danas za 26. februar u Višem sudu u Podgorici.

Razlog odlaganja ročišta je to što okrivljenom Zoranu Vukčeviću nije uručena optužnica, prenose Vijesti.

Odbrana je navela da nemaju sve spise predmeta.

Specijalno državno tužilaštvo podiglo je ranije optužnicu u predmetu nezakonitih kredita iz Abu Dabi fonda protiv bivših ministara poljoprivrede Petra Ivanovića i Budimira Mugoše.

Na optužnici su i bivši direktor Investiciono-razvojnog fonda (IRF) Zoran Vukčević, kao i Blagota Radulović, bivši direktor Direktorata za plaćanje u Ministarstvu poljoprivrede i procjenitelj Milan Adžić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS