Konstituisan Partnerski savjet za regionalni razvoj

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori je osnovan Partnerski savjet za regionalni razvoj, koji bi trebalo da doprinese unapređenju aktivnosti koje obuhvata politika regionalnog razvoja.

Iz Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma je saopšteno da je u staroj zgradi vlade održana konstitutivna sjednica Partnerskog savjeta za regionalni razvoj, u cilju unaprjeđenja koordinacije politike regionalnog razvoja i efikasnije postizanje ciljeva koji su prije svega usmjereni na manje razvijene jedinice lokalne samouprave.

Konstitutivnom sjednicom Partnerskog savjeta za regionalni razvoj je predsjedaovao resorni ministar Goran Đurović, kao predsjednik tog tijela.

“Konstitutivnoj sjednici je prisustvovao značajan broj predstavnika jedinica lokalne samouprave, ministarstava i drugih organa, poslovnih udruženja kao i nevladinog sektora, koji u okviru svojih nadležnosti realizuju aktivnosti kojima se doprinosi regionalnom razvoju”, saopšteno je iz Ministarstva.

Pored teme koja se odnosila na Odluku o osnivanju Partnerskog savjeta za regionalni razvoj i definisanje daljih koraka rada tog tijela, posebno važna tema konstitutivne sjednice bilo je razmatranje predloga Strategije regionalnog razvoja Crne Gore od ove do 2027. godine, sa pratećim Akcionim planom za ovu godinu.

Đurović je, u uvodnom izlaganju, posebno naglasio potrebu za unapređenjem postojeće koordinacije aktivnosti politike regionalnog razvoja, odnosno njegovo ponovno uspostavljanje i inteziviranje rada, s obzirom na to da je riječ o sveobuhvatnoj politici koja zahtijeva jaku međuresornu saradnju.

Predviđeno je da se na nivou Partnerskog savjeta prvenstveno prati stanje u oblasti regionalnog razvoja, utvrđuju prioriteti u realizaciji razvojnih projekata, kao i definišu preporuke za unaprjeđenje politike, sagledavajući njene stvarne efekte.

Đurović je posebno ukazao na činjenicu da, iako se kontinuirano radi na razvoju Crne Gore, socio-ekonomski indikatori godinama ukazuju na postojanje razlika u razvijenosti regiona, zbog čega je prepoznata neophodnost za nastavak aktivnosti koje će posebno u dužem roku doprinijeti prevazilaženju regionalnih razlika, sa fokusom na unapređenje manje razvijenih lokalnih samouprava.

Iz ovog razloga, naglašeno je da Partnerski savjet predstavlja tijelo čijim će radom, kroz jačanje međusobne saradnje, zaista biti moguće doprinijeti unaprjeđenju aktivnosti koje obuhvata politika regionalnog razvoja.

U nastavku sjednice, detaljno je predstavljena struktura Strategije regionalnog razvoja do 2027. godine, kao i ključni problemi koji su definisani na osnovu trenutnog stanja na nivou regiona i analize dosadašnje implementacije Strategije.

Generalna direktorica Direktorata za industrijski i regionalni razvoj u Ministarstvu, Renata Milutinović, saopštila je da je prepoznata neophodnost za nastavak aktivnosti koje će doprinijeti prevazilaženju regionalnih razlika, sa fokusom na unaprjeđenje manje razvijenih lokalnih samouprava.

Očekivanja su da će Strategija regionalnog razvoja do 2027. godine, kroz realizaciju aktivnosti koje su definisane u cilju unaprjeđenja funkcionalnosti jedinica lokalne samouprave, jačanju ljudskih potencijala i podsticanje zapošljavanja, kao i poboljšanju infrastrukture i poslovnog ambijenta i razvoj prioritetnih sektora i sektora sa potencijalom rasta, u dužem roku doprinijeti ravnomjernijem regionalnom razvoju u Crnoj Gori.

U nastavku sjednice uslijedila je konstruktivna diskusija prisutnih članova Partnerskog savjeta, nakon koje je data saglasnost na predlog Strategije i upućivanje materijala koji je pripremljen u dalju proceduru usvajanja na Vladi.

