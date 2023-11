Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo turizma, ekologije, održivog i razvoja sjevera pozvalo je registrovana seoska domaćinstva da se prijave na nagradni konkurs za najbolje u ruralnom turizmu za ovu godinu.

Registrovana seoska domaćinstva mogu da se prijave na nagradni konkurs koji se realizuje u četiri kategorije – najbolje seosko domaćinstvo, najbolje seosko domaćinstvo na katunu, najbolja seoska domaćica i najbolji mladi seoski domaćin i domaćica.

Iz Ministarstva su rekli da se konkurs održava u okviru kampanje „Ruralno, održivo, domaćinski!“.

“Ruralni turizma je važan faktor turističkog razvoja Crne Gore, kao i razvoja globalnog turizma, uopšte. Pokretač je održivog razvoja i instrument je revitalizacije seoskih područja. Takođe, faktor je poboljšanja tržišne orjentacije i konkurentnosti seoskih područja na zahtjevnom turističkom tržištu”, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su naveli da, s obzirom na to da su ruralni predjeli suočeni sa brojnim izazovima, a prije svega depopulacijskim, cilj im je da kroz taj nagradni konkurs, koji je dobio karater tradicionalnog, dodatno podstaknu razvoj ruralnog turizma, koji čini jednu od važnijih komponenti razvoja turizma i integralnog i održivog razvoja sela i ruralnih područja.

“Posebno je važno podržati seoska domaćinstva i domaćice i domaćine u njima, kao nosioce ovog važnog turističkog segmenta”, dodaje se u saopštenju.

Ministarstvo je opredijelilo ukupan nagradni fond za ovaj konkurs u iznosu od 15 hiljada EUR. Novčane nagrade su predviđene u iznosu od 500 EUR do dvije hiljade EUR.

“U kategoriji Najbolje seosko domaćinstvo biramo seoska domaćinstva, koja oslikavaju kulturu i istorijsko nasljeđe tog područja, a u kojima se pruža raznovrsna hrana, pića i napici, pretežno iz sopstvene proizvodnje, kao i druge vrste dodatnih sadržaja i usluga”, navodi se u saopštenju.

U kategoriji Najbolje seosko domaćinstvo na katunu biraju se seoska domaćinstva, koja su izgrađena u tradicionalnom i autentičnom stilu i koja oslikavaju kulturu i istorijsko nasljeđe tog područja, u kojima se pruža raznovrsna hrana, pića i napici, pretežno iz sopstvene proizvodnje, kao i druge vrste dodatnih sadržaja i usluga.

“U kategoriji Najbolja seoska domaćica biramo žene/nositeljke aktivnosti koje u seoskom domaćinstvu unapređuju kvalitet usluga i ponudu za goste radi njihovog odmora i rekreacije, obavljaju pripremu i posluživanje toplih i hladnih jela i napitaka, pretežno iz domaće proizvodnje, uzevši u obzir raznolikost ponude”, kazali su iz Ministarstva.

U kategoriji Najbolji mladi seoski domaćin i Najbolja mlada seoska domaćica nagrađuju se muškarci/nosioci aktivnosti ili žene/nositeljke aktivnosti do 40 godina, koji u seoskom domaćinstvu unapređuju kvalitet usluga i ponudu za goste radi njihovog odmora i rekreacije, vrše pripremu i posluživanje toplih i hladnih jela i napitaka, pretežno iz domaće proizvodnje, uzevši u obzir raznolikost ponude.

Na nagradni konkurs nemaju pravo učešća dobitnici nagrada za prošlu godinu.

Rok za dostavljanje prijava je 12. decembar do 14 sati.

Prijavu sa pratećom dokumentacijom je potrebno dostaviti na e-mail: [email protected].

