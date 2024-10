Konferencija Zeleni horizonti ekonomskog razvoja 21. oktobra

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Regionalna konferencija Zeleni horizonti ekonomskog razvoja, koju organizuje Privredna komora (PKCG), biće održana 21. oktobra u hotelu Splendid u Budvi.

Konferenciju će otvoriti predsjednica PKCG Nina Drakić i ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Damjan Ćulafić.

Konferencija će se, kako je saopšteno iz PKCG, fokusirati na ključne aspekte zelene tranzicije kroz tri panela.

Prvi panel, pod nazivom Zeleni ciljevi: Postavljanje prioriteta za održivu budućnost, baviće se strateškim ciljevima i politikama koje treba postaviti kako bi se osigurala održivost, sa posebnim naglaskom na ekonomske i regulatorne inicijative koje mogu ubrzati prelazak na održive modele poslovanja u Crnoj Gori i regionu.

Drugi panel, na temu Dekarbonizacija: Od smanjenja emisija ugljenika do evolucije poslovanja, fokusiraće se na načine kojima kompanije mogu smanjiti emisije ugljenika i prilagoditi svoje poslovanje ekološkim standardima.

“Razmatraće se prilagođavanje privrede evropskim regulativama i standardima, što uključuje obaveze vezane za emisije ugljenika i politike koje podstiču ulaganja u zelene tehnologije”, dodaje se u saopštenju.

Treći panel, pod nazivom Ubrzanje zelene tranzicije: Aktiviranje potencijala privatnog sektora, istražiće ulogu privatnog sektora kao ključnog pokretača zelene tranzicije, uz razmatranje primjera kompanija koje predvode zelene inicijative i kako se putem inovacija, ulaganja i saradnje mogu ostvariti značajni ekološki pomaci.

Za učešće na konferenciji zainteresovani se mogu prijaviti do 16. oktobra

