Koncept TBM doprinijeće vidljivosti crnogorske privrede

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Novi koncept osnaživanja crnogorske poslovne zajednice – TOP Business Montenegro (TBM), koji je danas predstavljen, trebalo bi da podstakne privrednike da se brže prilagođavaju potrebama potrošača i budu konkurentniji, kao i da doprinese vidljivosti privrede.

Inicijativu TBM su osmislile kompanije BI Communication i BI Consulting, institucionalni partner je Privredna komora (PKCG), pokrovitelj Crnogorska komercijalna banka (CKB), a ekskluzivni partner kompanija M:tel.

Izvršni direktor BI Consultinga, Ratko Nikolić, je na predstavljanju koncepta u prostorijama PKCG, kazao da su još jednom na tragu misije da prepoznaju i promovišu uspješne poslovne priče, ovoga puta kroz novu inicijativu Top Business Montenegro 2023, prenosi Mediabiro.

„Čini nam se da je danas potrebnije nego ikada ranije da posvetimo pažnju najboljim i najuspješnijim preudzećima u Crnoj Gori, onima na kojima počiva naša ekonomija“, kazao je Nikolić.

On je objasnio i kako će izgledati procedura selektovanja najuspješnijih preduzeća.

„Nakon preuzimanja finansijskih izvještaja za prošlu godinu i njihove formalne provjere, selektovaćemo one koji ispunjavaju naše kriterijume, koji će u ovom slučaju biti stroži u pogledu ocjene kvaliteta finansijskog stanja preduzeća. Na kraju, preduzeća koja zadovolje sve kriterijume biće rangirana po uspješnosti na tržištu – ostvarenim prihodima od prodaje, s tim da će broj listiranih preduzeća biti prilagođen stvarnoj strukturi crnogorske privrede, te će po broju dominirati mikro i mala preduzeća“, naveo je Nikolić.

Prema njegovim riječima, dodatni akcenat na kvalitet i rizični profil preduzeća je ključni iskorak i unapređenje TBM inicijative u odnosu na sve ostale, pa se sada s punim pravom može reći da će se kroz ovaj projekat baviti najboljima.

Predsjednica PKCG, Nina Drakić, ocijenila je da bi afirmacija i promocija najboljih u biznisu trebalo da ohrabri privrednike na putu uspjeha i probudi kreativnost i stvaralačku energiju.

„To je upravo ono što vidim kao ambiciju projekta TBM i razlog pune podrške Komore ovom projektu. Kroz ovaj, ali i druge projekte Komore – Snaga je u nama, Kupujmo domaće, Dobro iz Crne Gore, želimo da podstaknemo privrednike da još bolje rade, da se brže prilagođavaju potrebama potrošača i budu konkurentniji“, rekla je Drakić.

Ona je dodala i da žele da doprinesu vidljivosti crnogorske privrede i skrenu pažnju na domaće brendove i proizvode koji zaslužuju snažniju podršku.

Drakić je saopštila da svaka uspješna poslovna priča počinje od dobre ideje i da zato PKCG kontinuirano radi na stvaranju ambijenta koji će prepoznati i podržati perspektivne poslovne inicijative i omogućiti im da zažive i razvijaju se na tržištu.

Član Upravnog odbora CKB, nadležan za sektor poslovanja sa pravnim licima, Nikola Perišić, kazao je da je ta finansijska institucija prepoznata kao lider u segmentu poslovanja sa pravnim licima.

„Vjerujem da ovaj status počiva i na našem opredjeljenju da izgradimo strateška profesionalna partnerstva, tokom kojih pružamo podršku kompanijama i održivim poslovnim prilikama, što je od generalnog značaja za napredak crnogorske ekonomije i društva. Svi kapaciteti banke usmjereni su na osnaživanje kompanija da kreiraju uspješne poslovne modele koji nude mogućnosti rasta, ali nužnu otpornost na različite negativne uticaje“, rekao je Perišić.

On je naglasio prisustvo CKB-a u okviru najbitnijih razvojnih projekata koji transformišu Crnu Goru, stvarajući preduslove za potpunu valorizaciju potencijala, privlačenje stranih i domaćih investicija, kao i diversifikaciju ekonomije.

Perišić je naveo da je sve to povod da CKB, kao generalni pokrovitelj, ove godine stane uz TBM i da zajedno obilježe rezultate crnogorskog poslovnog sektora.

„Siguran sam da će TBM prerasti u prestižnu i motivišuću poslovnu nagradu, koja prepoznaje ostvarene rezultate i pozitivne poslovne prakse na osnovu transparetnih i mjerljivih kriterijuma“, naveo je Perišić.

Izvršna direktorica kompanije M:tel, Tatjana Mandić, kazala je da ovakvi projekti, okupljajući najuspješnije u biznis zajednici, podižu svijest o važnosti uspjeha svakog pojedinačnog privrednog subjekta i njegovom doprinosu ekonomskom razvoju Crne Gore.

„Kompanija M:tel je već dvije godine zaredom bila prva po ostvarenim prihodima u telekomunikacionoj djelatnosti. Iskreno, nadamo se da ćemo i ove godine zavrijediti neku prestižnu nagradu i sa nestrpljenjem očekujemo rezultate rangiranja, jer je prošla godina za M:tel bila od velikog značaja“, rekla je Mandić.

Ona je podsjetila da je to bila godina u kojoj je M:tel proslavio 15 godina poslovanja i u kojoj je postao apsolutni lider na polju telekomunikacija po tržišnom učešću, kako u mobilnoj telefoniji i televiziji, tako i u internetu.

