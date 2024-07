Konatar: Vlada protiv zakona kojim bi građani prvi stan kupovali za 900 EUR po kvadratu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je odbila ključne amandmane na predloženi Zakon o Fondu stan za sve, kojim bi se omogućilo da građani Crne Gore svoj prvi stan kupe po cijeni od 900 EUR po kvadratu, saopštio je šef poslaničkog kluba URA, Miloš Konatar.

“Loša vijest za podstanare i sve građane koji nemaju svoj stan, jer je Vlada Milojka Spajića odbila ključne amandmane na Zakon o Fondu stan za sve“, naveo je Konatar u saopštenju.

On je rekao da je Vlada obavijestila Skupštinu da ne podržava ključne amandmane kojima se predviđa sprovođenje zakona i osnivanje Fonda stan za sve preko koga bi svi građani koji nemaju svoj stan mogli da ga kupe po povlašćenim uslovima od 900 EUR po kvadratu.

Poslanici URA će, kako je dodao, u Skupštini nastaviti borbu za podstanare i građane koji nemaju svoj stan kako bi se usvojio Zakon o Fondu stan za sve i oni trajno riješili pitanje krova nad glavom.

“Bez obzira na protivljenje Spajićeve Vlade, nadam se da će poslanici u Skupštini biti na strani podstanara i građana koji nemaju svoj stan”, zaključio je Konatar.

