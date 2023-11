Konatar: I muškarci i žene u penziju sa 64 godine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poslanici Građanskog pokreta URA predali su u skupštinsku proceduru izmjene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO), kojima se vraća starosna granica kao uslov za odlazak u penziju.

Šef poslaničkog kluba URA, Miloš Konatar, kazao je da su izmjenom člana 17 ponovo uveli stav 1, koji predviđa da osiguranici stiču uslov za odlazak u penziju sa 64 godine života i 15 godina radnog staža.

“Novim rješenjem bi i muškarci i žene u Crnoj Gori sa 64 godine stekli uslov za penziju, nakon čega bi osiguranici sami odlučili da li žele otići u pneziju odmah po ispunjenju uslova, ili žele nastaviti posao”, rekao je Konatar na konferenciji za novinare.

On je napomenuo da su u prethodnom periodu održali seriju razgovore sa reprezentativnim udruženjima koja su članovi Socijalnog savjeta, Unijom poslodavaca (UPCG), oba reprezentativna sindikata i udruženjima penzionera.

“Ove izmjene zakona jesu i prihvatanje prvobitne inicijative oba sindikata za izjednačavanje uslova za odlazak u penziju i za muškarce i žene. Ovim rješenjem imamo povoljnije uslove za odlazak u penziju nego što je to bilo do sada. Ovim rješenjem se ukida diskriminacija na koju je ukazao Ustavni sud. Na ovaj način smo izašli u susret onome što su bili zahtjevi reprezentativnih sindikata, kada su u pitanju povoljniji uslovi za odlazak u penziju osiguranika u Crnoj Gori”, poručio je Konatar.

On je rekao da očekuje da se Vlada što prije izjasni o ovom predlogu i da se izmjene zakona u najkraćem roku nađu na dnevnom redu Skupštine.

“Ne vidim nijedan razlog da bilo koji poslanik ne podrži predlog koji smo danas podnijeli”, smatra Konatar.

On je najavio da će URA nastaviti da predlaže zakonske izmjene koje se tiču povoljnijih uslova za odlazak u penziju, a koje se tiču radnika koji su proveli radni vijek u metaloprerađivačkoj, tekstilnoj i drvoprerađivačkoj industriji.

Na taj način će, kako je dodao, omogućiti da se ispravi nepravda prema njima.

