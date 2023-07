Konačna odluka na parlamentu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Legitimna je svaka inicijativa, pa i Nika Đeljošaja iz Albanskog foruma, da se zabrani rad kladionicama i kazinima, saopštio je ministar finansija, Aleksandar Damjanović i dodao da je, ipak, konačna odluka u rukama parlamenta.

On je za Radio Crne Gore kazao da je, prema tome, neće komentarisati sa aspekta izvršne vlasti, dok postoji zakonski osnov, Ministarstvo finansija i Vlada su dužni da ga primjenjuju.

„Ukoliko bi, pak, taj zakonski osnov nestao odlukom Skupštine, odnosno usvajanjem zakona o prestanku važenja tog akta i zabrana industrije kocke u Crnoj Gori, to bi bila neumitna činjenica”, prokomentarisao je Damjanović.

Zakon o igrama na sreću je, kako je kazao, na snazi oko dvije decenije i ne odgovara današnjim uslovima u industriji kocke, kada se gro igara realizuje po sistemu klađenja uživo, prenosi portal RTCG.

„Zbog toga Crnoj Gori treba novi zakon“, poručio je Damjanović.

On je podsjetio da je 43. vlada uradila izmjene i dopune Zakona o igrama na sreću, ali da ga i nakon usvajanja u Skupštini, tadašnji predsjednik Milo Đukanović nije potpisao, kao ni sadašnji Jakov Milatović.

“Te izmjene su bile osnov da u ovoj godini budu povećani prihodi, jer je potencijal u industriji kocke mnogo veći od onog koji sada ostvaruje, oko 15-tak miliona na godišnjem nivou. Sada smo u situaciji da očekujemo šta će uraditi novi saziv parlamenta u komunikaciji sa predsjednikom države”, naveo je Damjanović.

On je podsjetio da se u resoru na čijem je čelu uveliko priprema potpuno novi zakon, koji bi trebalo da bude na snazi na početku naredne godine.

U međuvremenu, kako je kazao, postavlja se video nadzor u kladionicama i kazinima radi kontrole platformi za klađenje putem interneta.

“Radne grupe rade svoj dio posla, bez obzira što zakonska rješenja nijesu objavljena u Službenom listu, a parlament ih je glasao. Tako da mi radimo svoj dio posla očekujući da će se nakon konstituisanja Skupštine biti potvrđeno ono što je u prethodnom sazivu izglasano. To bi značilo, da bi odmah imali adekvatan nadzor u skladu sa odredbama”, objasnio je Damjanović.

Ekonomski analitičar Predrag Drecun smatra da inicijativa Đeljošaja, kako kaže, zvuči primamljivo za narod, odnosno potkrepljuje mišljenje da je klađenje porok koji pojedince dovode do bankrota.

“Međutim, treba imati u vidu da je Đeljošaj to rekao u ovom trenutku. Zašto tako nešto nismo čuli ranije, prosto mi je neshvatljivo. Ipak bi trebalo da vodi računa o posljedicama koje jedna takva odluka donosi. Narod je rekao, dijete se rodilo, valja ga ljuljati. Znači ako ste ga zaljuljali i dali mu da živi , a kasnije želite da ga uklonite pravite opasne posljedice, metaforički rečeno“, rekao je Drecun.

On je naveo da je desetak hiljada ljudi vezano za gejming industriju u Crnoj Gori i ne bi se izbjegli socijalni potresi u slučaju zatvaranja kladionica i kazina.

„U toj oblasti neophodno je uvesti zakonske okvire, a mogućnosti za veće budžetske prihode su izvjesne”, ocijenio je Drecun.

Podaci Uprave za igre na sreću s kraja mart pokazuju da su prihodi od koncesija na kraju prošle godine bili malo iznad 16 miliona EUR ili dva miliona viši nego 2021. Takođe, u Crnoj Gori je registrovano 20 priređivača igara na sreću koji su imali gotovo 900 kladioničarskih mjesta, odnosno 126 automat klubova.

