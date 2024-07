Kompanija 8B Capital S.A. jedini ponuđač za zakup pogona u Željezari

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Švajcarska kompanija 8B Capital S.A. jedina se prijavila na javni poziv za izdavanje proizvodnih kapaciteta u fabričkom krugu Željezare Nikšić, saopštili su iz Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) dodajući da ta ponuda ispunjava sve uslove javnog poziva.

Kako je saopšteno iz EPCG, ponuđač je naveo da bi ukupan iznos za investicije u roku od godinu, od dana potpisivanja ugovora o zakupu do pokretanja proizvodnje, bio 7.750.000 EUR.

“Kompanija 8B Capital S.A. je, u skladu sa javnim pozivom, uplatila depozit za garanciju ponude”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je u ponudi dostavljen i plan investicija za prvih pet godina zakupa.

“Shodno kome se planira investiranje u vrijednosti od 36.850.000 EUR”, dodaje se u saopštenju.

Iz EPCG su rekli da se u ponudi kompanije, sa sjedištem u Luganu, navodi da su saglasni sa periodom za pokretanje proizvodnje definisanim u javnom pozivu, i da kompanija nudi preuzimanje 152 od postojećih zaposlenih u fabrici.

“Kompanija „8B Capital S.A“ ponudila je iznos od 31 hiljadu EUR, za plaćanje mjesečne zakupnine”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda konstatovala da nema primjedbi na sprovedeni postupak.

