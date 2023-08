Kolašin Valleys – prvi planinski rizort na ski stazama u Crnoj Gori

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Prvi hoteli na ski stazama u Kolašinu, čije je otvaranje najavljeno za zimsku sezonu 2023/24 i tokom naredne tri godine, dio su ambicioznog plana razvoja područja Bjelasice koji se realizuje u okviru cjelogodišnjeg planinskog rizorta Kolašin Valleys.

Predstavnik Kolašin Valleys, Marko Gvozdenović, je na prezentaciji tog prvog hotelsko-rezidencijalnog kompleksa na skijaškim stazama u Crnoj Gori, kazao da njihova vizija uključuje pozicioniranje Kolašin Valleys u vodeće planinsko odmaralište u jugoistočnoj Evropi, koje nudi izuzetne usluge i iskustva i to ne samo zimi.

Otvaranje četiri hotelska objekta sa 317 jedinica u planu je do kraja naredne godine, a u naredne tri godine dodatnih šest objekata, čime će hoteli raspolagati sa više od 700 smještajnih jedinica. U trogodišnjem planu je i razvoj najmanje 30 ekskluzivnih planinskih šalea (chalets), te brojni drugi sadržaji i ekskluzivni lokali, restorani, barovi i wellness prostora i objekata.

„Cilj nam je da stvorimo izuzetno planinsko odmaralište koje se ističe u regionu i privlači posjetioce tokom cijele godine širokim spektrom hotelskih kapaciteta i usluga. Planiramo da uspostavimo izuzetnu investicionu priliku kroz aktraktivan program rentiranja i povraćaj investicije, kao i vrhunsku destinaciju, koja nudi nenadmašna iskustva za one koji traže dom za odmor i avanturu u srcu Crne Gore“, dodao je Gvozdenović.

Kolašin Valleys, kako je saopšteno iz tog rizorta, obuhvata dva povezana, ali različita ski sela 1450 Nest i K16 Peak. Oba su ski-in/ski-out destinacije.

U naselju K16 Peak biće otvoren u zimskoj sezoni 2023/24 Swissotel resort Kolašin, kao prvi planinski hotel tog brenda na Balkanu. Hotelski kompleks ponudiće 201 modernu i udobnu smještajnu jedinicu za ljubitelje ski-in/ski-out koncepta i aktivnosti na snijegu, kao i ljetnjeg odmora na planini, uz planinarenje, boravak u prirodi i druge ljetnje planinske atrakcije.

Gosti će moći da uživaju u sofisticiranim restoranima, aperitiv baru, SPA centru, koristiće usluge skijašnice i druge pogodnosti.

Otvaranjem hotela u Kolašin Valleys, Accor, vodeća svjetska ugostiteljska grupa sa sjedištem u Francuskoj, proširuje portfolio premium brendova, među kojima i Swissôtel, na jugoistoku Evrope.

Potpredsjednik i šef razvoja Accor Premium, Midscale & Economy Eastern Europe, Balkans, Italy & Greece, Frank Reul, podsjetio je da je Accor drugi najveći brendirani rezidencijalni operater na globalnom nivou, sa 40 operativnih projekata i 105 u razvoju.

„Cijenjen zbog inteligentnog dizajna, kvalitetne izrade i svjesnog pristupa održivosti, Swissôtel svojim gostima pruža mir u istraživanju svijeta i otkrivanju istinskih životnih ugođaja. Prepoznali smo potencijal Bjelasice i Kolašina, kao jednog od vodećih prestižnih mjesta za skijanje i odmor u ovom dijelu Evrope posebno za entuzijaste zimskih sportova”, rekao je Reul.

On je naveo da se jedan od najpoznatijih švajcarskih brendova u svijetu Svissôtel savršeno uklapa u ovu destinaciju nudeći svježinu i vitalnost alpske energije, ukorijenjene u tradiciji švajcarskog gostoprimstva.

“Svaka od nekretnina brenda nudi inteligentan dizajn, pažljiv pristup održivosti i bezbrižnost za goste koji im omogućavaju da istražuju svijet na najbolji način. Planina će definisati iskustvo hotela, omogućavajući svakom gostu da prigrli i istinski uživa u kvalitetu usluge koja je odlika našeg brenda“, rekao je Reul.

Kolašin Valleys je smješten na 1450 i 1600 metara nadmorske visine na najzelenijoj crnogorskoj planini Bjelasici, između Nacionalnog parka Biogradska gora, Moračkih planina i Komova i kanjona Tare pod zaštitom UNESCO-a.

Projekat planinskog rizorta potpisuje globalno renomirani kanadski studio za planiranje skijališta, Ecosign, koji je i autor prostornog plana regionalnog razvoja Bjelasice i Komova, a dizajnirao je više od 400 skijališta i ski sela za poslednje tri zimske olimpijade.

U narednih pet godina Kolašin Valleys će u oba sela raspolagati sa 13 hotela koji će obuhvatati 19 objekata spratnosti do najviše četiri etaže, izgrađenih od francuskog ariša i kamena, 73 planinske kuće (chalets), restorane i barove, SPA centrum vrhunske klase te savremeno opremljene skijašnice i druge sadržaje za boravak tokom cijele godine. Skijalište Kolašin (1450 i 1600) raspolaže sa 42 kilometra ski staza od 141km koliko je u planu.

Pored radova na objektima hotela Swissôtel Resort Kolašin, pri završetku su i radovi na hotelu Grand Chalet u naselju 1450 Nest, a počela je gradnja prvih planinskih vila.

