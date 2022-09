Ključni ciljevi efiksnija naplata poreza i širenje poreske osnovice

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Efikasnija naplata poreskog duga i širenje poreskog obuhvata ključni su ciljevi dalje reforme poreske administracije, ocijenio je ministar finansija Aleksandar Damjanović na sastanku sa predstavnicima misije Sektora za fiskalne poslove Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

Iz Ministarstva finansija je saopšteno da je Damjanović sa timom MMF-a, koji je predvodio Frank van Brunschot, razgovarao i o ostvarenom napretku u odnosu na preporuke koje je misija Sektora za fiskalne poslove dala 2020. godine.

Zaključeno ja da jedan od složenijih izazova u toj oblasti za analizirani period predstavlja integrisanje dvije uprave nadležne za poreze i carine u jednu cjelinu, koje sa aspekta pune funkcionalnosti treba dodatno da se usaglasi.

“Budući da su nadležnosti ovog, sada jedinstvenog organa, Uprave prihoda i carina, srž finansijskog sistema svake države, njihovo integrisano i efikasno funkcionisanje, kroz potpunu uvezanost podataka, od izuzetne je važnosti za ukupni finansijski sistem i zahtijeva budnu pažnju cijele države“, poručio je Damjanović.

On je kazao da su posebne poteškoće u dosadašnjoj praksi uočene u dijelu naplate nagomilanih poreskih dugovanja putem imovine, što je redovna praksa evropskih država, ali za čije doslednije sprovođenje Crnoj Gori treba stručna podrška, kroz upoznavanje sa pozitivnom praksom država koje to uspješno sprovode.

Na sastanku je saopšteno i da će se u dijelu proširenja poreskog obuhvata, koji je naročito značajan sa aspekta prihodne strane budžeta, veća pažnja usmjeriti na naplatu u kategorijama u kojima postoje određeni rizici, kao što su građevinasrtvo i finansijske transakcije.

Sastanak je bio prilika da se razgovara i o napretku u realizaciji projekta Reforma poreske administracije (RARP), koji se sprovodi u sasradnji sa Svjetskom bankom (SB).

Damjanović je ocijenio da je zabilježen određeni pomak, naglašavajući da će se ubuduće naročito voditi računa o transparentnosti tenderskih procedura i neselktivnosti i objektivnosti u postupku izbora kompanija koje će učestvovati u realizaciji tog projekta.

Van Brunschot je kazao da je njegov tim spreman da pruži tehničku i stručnu pomoć u daljem sprovođenju i unaprjeđenju reformi poreske administracije, istovremeno stavljajući na raspolaganje najbolje prakse i iskustva drugih zemalja.

Damjanović je saopštio i da je zaokruženje procesa fisklalizacije, uz uvođenje modela e-faktura kojem su pristupile zemlje regiona, naredni prioritetni koraci koji će biti preduzeti u cilju unapređenja poštovanja poreskih propisa.

