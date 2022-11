Kineski podaci spustili cijene nafte na blizu 95 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte spustile su se u ponedjeljak na međunarodnim tržištima na blizu 95 USD, zbog razočaravajućih podataka o fabričkim aktivnostima u Kini i strahu da će strože mjere zaustavljanja pandemije omesti oporavak potražnje.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila 69 centi niža nego na zatvaranju trgovine na kraju prošle sedmice i iznosila je 95,08 USD. U Njujorku se barelom trgovalo po 84 centa nižoj cijeni, od 87,06 USD, prenosi Hina.

Trgovce je na početku sedmice zabrinuo službeni podatak o padu aktivnosti u kineskoj industriji u oktobru, zbog smanjene globalne potražnje i strogih mjera suzbijanja covida-19.

Kina je najveći uvoznik nafte u svijetu.

“Kada su u pitanju naftna tržišta, pad indeksa menadžera nabavke (PMI) nadovezao se u Kini na post-kongresni blues. Nije teško povezati slabiji PMI s kineskom politikom nulte tolerancije prema kovidu”, rekao je Stephen Innes iz SPI Asset Managementa.

Kineski gradovi pojačavaju kovid ograničenja, što prigušuje nade da će se potražnja oporaviti.

Kineski uvoz sirove nafte pao je od januara do septembra 4,3 odsto, prvi put od 2014. godine, a možda i duže.

Eurozona vjerovatno ulazi u recesiju, uz najveći pad poslovne aktivnosti u oktobru u gotovo dvije godine, prema istraživanju S&P Globala. Sve veći troškovi života tjeraju potrošače na oprez i štete potražnji.

Evropska centralna banka (ECB) istovremeno planira da ponovo podigne ključne kamatne stope, čak i ako time gurne eurozonu u recesiju i podstakne političko nezadovoljstvo.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) povisila je u ponedjeljak prognoze srednjoročne i dugoročne potražnje za naftom i procijenila da podmirivanje potražnje zahtijeva 12,1 bilion USD ulaganja, uprskos energetskoj tranziciji.

Naftni kartel nije danas objavio koliko je u petak koštao barel korpe nafte njegovih članica. U četvrtak je cijena iznosila 94,73 USD.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS