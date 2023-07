Kineski Norinco International Cooperation zainteresovan za ulaganje u Crnu Goru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kineska kompanija Norinco International Cooperation zainteresovana je za ulaganje u Crnu Goru u oblasti energetike i saobraćajne infrastructure, saopšteno je na sastanku njihovih predstavnika sa premijerom Dritanom Abazovićem.

On je, kako je saopšteno iz Kabineta premijera, kazao da svi koji žele da ulažu u Crnu Goru i razvijaju fer biznis su i više nego dobrodošli.

“Drago mi je da ste nas prepoznali kao takvu destinaciju i radujem se što imamo priliku da razmotrimo modele djelovanja na više nivoa”, rekao je Abazović.

Glavni inžinjer Norico kompanije, podružnice u Zagrebu, Li Shouzi zahvalio je Abazoviću na prilici da predstave portfolio kompanije i kazao da se Crna Gora nalazi u novoj fazi razvoja, čiji žele da budu dio.

„Mnogo puta sam posjetio vašu zemlju i svaki se put oduševim njenim ljepotama i razvojnim potencijalom koji ima kad je turizam u pitanju. Smatram da naša kompanija može doprinijeti njenom još bržem i boljem razvoju. Za početak kroz ulaganja u infrastrukturu- izgradnju i obnavljanje puteva”, kazao je Li.

On je naveo da je posebna oblast njihovog djelovanja i obnovljiva energija, te predstavio veliki projekat vjetroelektrane Senj 156 MW, koji ova kompanija realizuje u Hrvatskoj.

Abazović je sagovornike informisao o aktuelnim prilikama i projektima koji se realizuju i koji su u planu, istakavši da je eneregetika u fokusu, te da infrastruktura ostaje najveći izazov Crne Gore u budućnosti.

„Mi Crnu Goru vidimo kao zelenu destinaciju i želimo da je tako i drugi vide. Zato smo u domenu energetike posebno zainteresovani za izgradnju solarnih postrojenja i vjetro elektrana. Dodatno, naša vizija razvoja je neodvojiva od jačanja ukupne saobraćajne infrastrukture kao preduslova za sveukupan razvoj privrede i društva. Vjerujemo da sa svim kredibilnim zainteresovanim investitorima, koji djele takvu viziju, možemo naći način za saradnju”, rekao je Abazović.

Na sastanku je dogovoreno da se u narednom periodu intenzivira komunikacija dvije strane kako bi se našle potencijalne tačke za zajedničko djelovanje i razmotrili modeli za eventualnu realizaciju.

