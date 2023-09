Kineski investitori zainteresovani za razvojne projekte iz oblasti saobraćaja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kineski investitori zainteresovani su za razvojne projekte iz oblasti saobraćaja, saopštilo je Ministarstvo kapitalnih investicija.

Državni sekretar Admir Šahmanović, sekretarka Mirsada Bošnjak i generalni direktor za putnu infrastrukturu, Miroslav Mašić, sastali su se u Ministarstvu sa predstavnicima kineske kompanije Shandong Hi-Speed Group China Shandong Internatinal Economic&Technical Cooperation Group.

Predstavnici Ministarstva izrazili su zadovoljstvo zainteresovanošću kompanije Shandong Hi i predstavili najznačajnije projekte čija se realizacija može očekivati u narednom periodu i za koje se može očekivati interesovanje svjetskih kompanija, a u koje se ubraja i Shandong Hi.

Šahmanović je predstavio buduće projekte na modernizaciji željezničke infrastrukture, nastavak izgradnje auto-puta Bar-Boljare, izgradnju Jadransko-jonskog autoputa, sa posebnim osvrtom na planirani međudržavni projekat sa Kosovom, zatim međudržavni projekat sa Bosnom i Hercegovinom, kao i niz projekata na izgradnji i rekonstrukciji magistralnih i regionalni puteva u Crnoj Gori.

Kinesku delegaciju je predvodio zamjenik generalnog direktora, Lu Yao, koji je iskazao zainteresovanost i spremnost kompanije da u skladu sa crnogorskim propisima učestvuje na realizaciji infrastrukturnih projekata, predstavljajući oblasti u kojima se njihova kompanija pozicionirala na svjetskom tržištu, sa posebnim akcentom na izgradnju putne i željezničke infrastrukture.

Pored projekta izgradnje bulevara Tivat-Jaz, on je predstavio projekte koje uspješno realizuju u regionu, a u pitanju su brze saobraćajnice Valjevo-Lajkovac i Požarevac-Golubac, auto-put Banjaluka-Prijedor, kineski kulturni centar u Beogradu i dionica na projektu brze pruge ka Mađarskoj.

Na sastanku je zaključeno da razgovor o potencijalnim razvojnim projektima iz oblasti saobraćajne infrastrukture predstavlja potvrdu dobrih bilateralnih odnosa između Crne Gore i Kine.

