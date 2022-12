Kineske kompanije žele da sarađuju na narednim dionicama auto-puta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Brojne institucije i kompanije iz Kine žele da nastave saradnju kako na realizaciji narednih dionica auto-puta, tako i u ostalim vidovima saobraćaja, saopštio je novoimenovani kineski ambasador, Fan Kun.

Fan se sastao sa ministrom kapitalnih investicija Ervinom Ibrahimovićem, kojem je kazao da je projekat izgradnje prve dionice auto-puta, uz sve izazove, složenost samog projekta, značajan broj objekata na samoj trasi, pokazao da zajedno možemo da realizujemo krupne, kapitalne, razvojne projekte u pravom smislu te riječi.

“Budući da je oblast energetike sada u fokusu svih država, jasno je da postoji interesovanje i za buduće planove Crne Gore kada je razvoj projekata obnovljivih izvora energije u pitanju”, rekao je Fan.

Fan je kazao da je i prije zvaničnog stupanja na dužnost znao dosta o Crnoj Gori, o njenim prirodnim ljepotama i bogatstvima, a nakon realizacije projekta izgradnje prioritetne dionice Smokovac – Uvač – Mateševo auto-puta Bar – Boljare od svojih sunarodnika i kolega dobio samo najbolje impresije o crnogorskom narodu i gostoprimstvu.

Fan je podsjetio Ibrahimovića na nekadašnju intenzivnu kulturnu saradnju Jugoslavije i Kine, zahvaljujući kojoj je veliki broj Kineza upoznat sa načinom života, običajima naroda sa ovih prostora, ali i ljepotama ovih predjela.

Ibrahimović je kazao da je zadovoljstvo čuti ovako dobre utiske i složio se da je izgradnja prve dionice auto-puta dala dodatni implus bilateralnim odnosima dvije zemlje.

“Naši dobri odnosi su dokaz da veličina države nije najvažnija za uspostavljanje dobrih odnosa, koliko su bitne dobre namjere i dobra komunikacija. Uvijek postoji prostor za unapređenje odnosa, naročito u dijelu ekonomsko-trgovinske saradnje“, rekao je Ibrahimović ukazujući na potrebu da se ulože dodatni napori kako bi se kineskim građanima približila turistička ponuda Crne Gore.

On je kazao da vjeruje da postoji prostora da se u tom dijelu pojačaju aktivnosti, a svakako će podržati svaki ideju i inicijativu u tom pravcu.

„Kada je riječ o energetici, činjenica je da nas je energetska kriza sve obavezala na agilnost i brzo djelovanje, jer energetska stabilnost jeste jedan od uslova ekonomske stabilnosti. Naša država je bogata izvorima obnovljivih izvora energije i tu vidimo svoju šansu za realizaciju velikih razvojnih projekata”, naveo je Ibrahimović.

Kako bi stvorili dobar investicioni okvir i povoljan ambijent za strane investitore, trenutno rade na, kako je dodao, setu zakonskih rješenja i strateških dokumenata, kao što je Nacionalni klimatski i energetski plan.

“Ovo je oblast za koju postoji veliko interesovanje za direktne strane investicije i naš zadatak je da radimo na stvaranju uslova da se investicioni zamajac i realizuje“, zaključio je Ibrahimović.

