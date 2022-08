Kineska kompanija Shandong Hi-Speed Group zainteresovana za ulaganje

Peking, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora kao turistička destinacja zavisi od stepena razvijenosti saobraćajne infrastrukture, saopštio je ministar kapitalnih investicija, Ervin Ibrahimović i dodao da je država spremna da nastavi i intenzivira razgovore o potencijalnim projektima koji mogu biti predmet interesovanja kineskih investitora.

Ibrahimović i saradnici, državni sekretar Admir Šahmanović i generalna direktorica Direktorata za pomorstvo Maja Mijušković, sastali su se sa predstavnicima kineske kompanije Shandong Hi-Speed Group iz Šandong provincije, u sklopu radne posjete kineske delegacije Crnoj Gori.

„Radni sastanak održan u Ministarstvu, bio je prilika da se razgovara o potencijalnim modelima saradnje, sa posebnim fokusom na razvoj i modernizaciju saobraćajne infrastrukture“, navodi se u saopštenju.

Ibrahimović je ukazao da ga posebno raduje što u izazovnim geopolitičkim vremenima nemamo diskontinuitet interesovanja stranih investitora i što možemo očekivati nastavak aktivnosti na konkretizaciji zajedničkih projekata sa zainteresovanim kineskim kompanijama.

„Današnji sastanak i razgovor o potencijalnim razvojnim projektima iz oblasti saobraćajne infrastrukture korak je više u dobrim bilateralnim odnosima dvije zemlje“, poručio je Ibrahimović.

On je dodao da, u duhu prethodne saradnje, očekuje da će radom na budućim zajedničkim projektima poslati jasnu poruku o dodatnom jačanju bilateralnih odnosa dvije zemlje, te o zajedničkim interesima dvije prijateljske Vlade.

Kinesku delegaciju je predvodio Meng Jen, koji je na početku razgovora iskazao otvorenost i spremnost kineske strane da se, u periodu koji je pred nama, intenziviraju razgovori na polju daljih ulaganja u energetsku i saobraćajnu infrastrukturu Crne Gore.

On je predstavio oblasti u kojima se njihova kompanija pozicionirala na svjetskom tržištu, sa posebnim akcentom na izgradnju kapitalnih projekata u infrastrukturi, ali i oblasti obnovljivih izvora energije.

„U odnosu na našu posljednju posjetu Crnoj Gori mogu da primijetim da se radilo dosta na polju putne infrastrukture, kao i na ostalim razvojnim projektima i odgovorno tvrdim da je investiciona politika naše kompanije takva da možemo da odgovorimo i najkompleksnijim zahtjevima tržišta. Naši su planovi ozbiljni, a u planu su projekti koji mogu uticati na rapidan rast i ekonomski razvoj Crne Gore“, istakao je Meng.

On je dodao da je njihova kompanija samo u provinciji Shandong izgradila osam hiljada kilometara auto-puteva, oko 500 kilomeatra željezničke pruge i da je među tri najuspješnije kompanije u ovoj kineskoj provinciji.

Kineska delegacija je tokom radne posjete Crnoj Gori obišla crnogorsko primorje, Luku Bar, Bokokotorski zaliv.

„Zajednički zaključak sagovornika je da su neophodna značajna ulaganja u modernizaciju postojeće saobraćajne mreže, naročito putne, budući da je turizam rastuća privreda u Crnoj Gori i da potrebe tržišta to zahtijevaju“, dodaje se u saopštenju.

Ibrahimović je predstavio neke od važnih razvojnih infrastrukturnih projekata, sa posebnim osvrtom na nastavak izgradnje auto-puta Bar–Boljare, valorizaciju Luke Bar, modernizaciju nacionalnih vazdušnih luka, kao potencijalno zanimljivi projekti tema razgovora su bili i most preko Bokokotorskog zaliva i preko rijeke Bojane.

„Mi smo spremni da nastavimo razgovore, nakon čega očekujem od mojih i vaših saradnika neke konkretne modele saradnje. U tom smislu pozivam vas da prepoznate određene projekte za koje smatrate da su mogući za saradnju, želim da vas ohrabrim da konkretne predloge uputite. Sigurno je da ćemo posvetiti pažnju i ozbiljno ih razmotriti“, zaključio je Ibrahimović.

