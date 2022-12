Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kina ostaje snažan kulturni i ekonomski partner Crne Gore i podrška njenom evropskom putu, ocijenjeno je prilikom prvog zvaničnog susreta ministra finansija Aleksandra Damjanovića i kineskog ambasadora Fana Kuna.

Iz Ministarstva je saopšteno da je na sastanku konstatovano da Crna Gora i Kina baštine tradicionalno prijateljstvo i imaju veliki potencijal za produbljivanje odnosa, kako u domenu ekonomskih, tako i političkih i kulturnih.

Fan je kazao da Kina ima otvorenu naklonost prema našem regionu, naročito Crnoj Gori, zbog njene komparativne prednosti, velikih razvojnih mogućnosti i snažnih kulturnih veza, koje su postojale još u periodu bivše Jugoslavije.

Damjanović je zahvalio na prijateljskom odnosu, dodavši da dvije države mogu zajednički da iznesu važne projekte, poput infrastrukturnih, za šta je primjer gradnja prve dionice auto-puta.

On je pohvalio iskazano intresovanje za nastavak saradnje, kako u izgradnji preostalih dionica auto-puta, novih saobraćajnih, tako i projekata iz drugih oblasti, poput energetike.

Fan je podsjetio da Kina snažno podržava evropski put Crne Gore, što, kako je ocijenio, nije u suprotnosti sa paralelnim građenjem partnerskih odnosa Kine i Crne Gore.

Dosadašnja uspješna saradnja dvije, po veličini, položaju i drugim geografskim karakteristikama, veoma različite zemlje, dokaz je da su zajednički ciljevi i međusobno razumijevanje osnovni preduslovi uspješne saradnje.

Na sastanku je dogovoreno da se preduzmu neophodne aktivnosti kako bi se, poslije višegodišnje pauze, organizovao šesti sastanak Mješovite komisije za ekonomsku i trgovinsku saradnju dvije zemlje.

Oblasti gdje bi saradnja mogla biti dodatno intenzivirana su turizam, poljoprivreda, energetika, zaštita životne sredine i obnovljivi izvori energije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS