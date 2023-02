Kina i zabrinutost za snabdijevanje podigli cijene nafte

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u utorak na međunarodnim tržištima prema 81 USD, podstaknute očekivanjima oporavka potražnje u Kini i zabrinutošću za snabdijevanje zbog zatvaranja izvoznog terminala u Turskoj nakon strašnog potresa.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podneva bila viša za 73 centa i iznosila je 80,72 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 87 centi višoj cijeni, od 74,98 USD, prenosi Hrportfolio.

Trgovci i dalje pomno prate situaciju u Kini nakon ukidanja strogih mjera suzbijanja koronvirusa. Ekonomija bi trebalo da ubrza, što će biti snažan podsticaj za potražnju za naftom, procjenjuju analitičari.

“Cijena barela potporu nalazi u očekivanjima da će otvaranje kineske ekonomije, nakon dokončanja politike nulte tolerancije prema koroni, podstaknuti značajan rast potražnje za naftom u ovoj godini”, rekao je Ricardo Evangelista iz ActivTradesa.

Međunarodna agencija za energiju (IEA) očekuje da će Kina biti “zaslužna” za polovinu rasta globalne potražnje u ovoj godini, rekao je njen čelnik Fatih Birol, izdvojivši skok potražnje za gorivom za avione.

Zbog očekivanog oporavka potražnje, posebno u Kini, Saudijska Arabija, najveći svjetski izvoznik, podigla je cijene nafte za azijske kupce prvi put u šest mjeseci.

Tržišta ujedno zabrinuto prate posljedice strašnog potresa u Turskoj i Siriji, u kojem je, prema trenutno raspoloživim podacima, stradalo više od pet hiljada ljudi, a strahuje se da bi broj žrtava mogao biti puno veći.

Potres je oštetio i naftnu infrastrukturu, pa je tako zatvoren lučki terminal u Ceyhanu, kapaciteta milion barela dnevno, izvozna tačka za azerbajdžansku naftu.

Iračka nafta u lučkim skladištima bila je spremna za utovar, ali brodovi nijesu mogli pristati u Ceyhanu zbog lošeg vremena, rekao je trgovački izvor. Irački naftovod do Ceyhana još je zatvoren, saopštilo je Ministarstvo energetike Regionalne vlade Kurdistana (KRG).

Potporu cijenama pružilo je i zatvaranje dijela naftnog polja Johan Sverdrup u norveškim vodama Sjevernog mora kapaciteta 535 hiljada barela dnevno.

Danas će tržišta pomno pratiti govor predsjednika američke centralne banke Jeromea Powella.

“Oporavak cijena nafte više je rezultat opreza uoči Powellovog govora u kojem bi predsjednik Feda mogao ponuditi više znaka o podizanju kamatnih stopa u budućnosti”, rekla je Tina Teng iz CMC Marketsa.

Povećanje kamatnih stopa obično jača dolar, što bi moglo poskupiti sirovu naftu za kupce s drugim valutama.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je u ponedjeljak cijena barela korpe nafte njenih članica pojeftinila 1,16 USD na 78,2 USD.

