Katić: Ministar Šćekić produžava agoniju radnika Instituta

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Povlačenje Predloga za uplatu avansa Fonda za zdravstveno osiguranje Institutu „Simo Milošević“ po osnovu usluga rehabilitacije u ovoj godini, od 1,2 miliona EUR, sa dnevnog reda sjednice Vlade predstavlja katastrofalnu odluku, smatra predsjednik hercegnovske Opštine, Stevan Katić.

On je u reagovanju na taj potez Vlade kazao da je u pitanju neodgovorno kalkulisanje koje ugrožava brojne radnike i njihove porodice.

“Već oko dva mjeseca slušamo priču i obećanja da će sredstva u visini od 1,2 miliona EUR biti uplaćena. Lično sam u ovom periodu na desetine puta slao urgencije, nakon kojih sam iz Vlade dobijao uvjeravanja da će to biti realizovano, zbog čega me je današnji potez iznenadio i zaprepastio”, rekao je Katić.

On je kazao da je zahtjevom za povlačenje ove tačke sa dnevnog reda ministar zdravlja, Dragoslav Šćekić, produžio agoniju radnika Instituta „Simo Milošević“, koji već treći mjesec nijesu primili plate.

“Pored toga što je objašnjenje za ovakvu odluku bilo krajnje neuvjerljivo i nejasno, današnji potez pokazuje nedomaćinski odnos ministra Šćekića prema Institutu, a posebno prema zaposlenima i njihovim porodicama, te nastavak opstrukcije rada ove ustanove u trenutku kada u njoj boravi veliki broj pacijenata”, smatra Katić.

Resorno Ministarstvo je, kako je kazao, izgubilo već previše vremena insistirajući na dobijanju stava Agencije za zaštitu konkurencije, iako je bilo jasno da ovo nema veze sa državnom pomoći, što je u krajnjem i potvrđeno.

“Povlačenjem odluke sa dnevnog reda, Vlada je još jednom propustila priliku da pokaže odgovornost, okrene se očuvanju Instituta i pomogne rješavanje nagomilanih problema jedine banje i okosnice zdravstvenog turizma u Crnoj Gori”, naveo je Katić.

On je pozvao resorno Ministarstvo i Vladu da preispitaju današnju odluku i hitno uplate avans u visini od 1,2 miliona EUR, te tako pokažu da im dobrobit radnika i opstanak Instituta ipak jesu prioritet.

Šćekić je, obrazlažući taj predlog na sjednici Vlade, ranije kazao da treba da se nastave konsultacije između Fonda za zdravstveno osiguranje i Ministarstva finansija, kako bi se došlo do najboljeg rješenja.

