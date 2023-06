Karavan preduzetništva u Evropskoj kući

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Evropska kuća i Privredna komora (PKCG) organizovaće sjutra događaj pod nazivom Karavan preduzetništva, u cilju obilježavanja Dana mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP).

Na događaju će se, kako su saopštili, predstaviti mogućnosti za MMSP u okviru više programa Evropske unije (EU).

Iz Evrospke kuće su objasnili da je jedan od njih Digitalna Evropa, program za izgradnju digitalnih kapaciteta i infrastrukture, te podršku digitalnom jedinstvenom tržištu.

Program Digitalna Evropa je novi program i fokusiran je na uvođenje digitalne tehnologije u javnu upravu, za građane i za privredu.

“Program je osmišljen kako bi se smanjio raskorak između istraživanja u oblasti digitalnih tehnologija i njihovog plasiranja na tržište. Investicije u okviru programa Digitalna Evropa podržavaju dva paralelna cilja EU – digitalnu transformaciju i zelenu tranziciju, ali i jačaju otpornost i stratešku autonomiju Unije”, navodi se u saopštenju.

Pored toga, program za unapređenje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (MSP) kombinuje kredite Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i bespovratna sredstva koja finansira EU, a koja su kroz partnerstvo sa lokalnom Crnogorskom komercijalnom bankom (CKB) postala dostupna firmama u Crnoj Gori.

“Kroz ovaj program, preduzeća mogu da apliciraju za ulaganje u novu opremu i poslovno osavremenjavanje, koje im može pomoći da povećaju svoju produktivnost, smanje operativne troškove i povećaju energetsku efikasnost i poboljšaju usklađenost sa EU standardima. Pri tome mogu da računaju na podsticaje u vrijednosti do 15 odsto ukupnog iznosa kredita u vidu bespovratnih sredstava koja finansira EU”, objašnjeno je u saopštenju.

Cilj programa je da se pomogne preduzećima da prevaziđu svoje redovno i uobičajeno poslovanje i investiraju u sebe, kako bi postali konkurentniji na lokalnim i tržištima EU.

Program je zvanično aktivan od 18. maja ove godine, kroz obezbijeđena tri miliona EUR posredstvom CKB banke.

Preduzećima je na raspolaganju i program Savjeti za mala preduzeća, u cilju unapređenja njihovog poslovanja.

“Ovaj program, EBRD u Crnoj Gori sprovodi od 2002. godine i do sada su podržali preko 800 preduzeća da unaprijede svoj biznis”, dodaje se u saopštenju.

Ideja programa je da se kompanijama, koje su u domaćem i privatnom vlasništvu, omogući pristup lokalnim konsultantima i međunarodnim ekspertima u cilju unapređenja poslovanja.

Putem ovog programa, EBRD takođe organizuje brojne obuke za preduzeća i konsultante na različite teme.

Jedan od programa je i ERASMUS, program razmjene za preduzetnike, koji pruža priliku novim, odnosno potencijalnim preduzetnicima, da razvijaju poslovne ideje učeći od iskusnih preduzetnika o vođenju biznisa.

Realizuje se na teritoriji 45 zemalja – 26 zemalja EU, Albanije, Jermenije, Bosne i Hercegovine, Islanda, Kosova, Moldavije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije, Turske i Ukrajine.

Na raspolaganju je i program jedinstvenog tržišta – SINGLE MARKET, koji predstavlja važan mehanizam podrške za MSP.

“Riječ je o programu za unutrašnje tržište, zaštitu potrošača i konkurentnost preduzeća, uključujući mala i srednja preduzeća, oblast bilja, životinja, hrane i stočne hrane i evropske statistike. Posebna prednost je što je otvoren i za zemlje van EU, kako bi se omogućila šansa i MSP sektoru da sarađuju sa partnerima iz EU i šire i na taj način unapređuju svoje međunarodno poslovanje”, navodi se u saopštenju.

Iz Evropske kuće su podsjetili i na Evropsku mrežu preduzetništva, koja je aktivna u okviru programa jedinstvenog tržišta. Ona pruža pomoć preduzećima u inoviranju i širenju poslovanja na međunarodna tržišta.

To je najveća svjetska mreža podrške malim i srednjim preduzećima.

Pored toga, Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja sprovodi programske linije za podršku učešću u međunarodnim programima za podršku inovacijama.

Riječ je podršci za učešće u stubu III Inovativna Evropa EU Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Horizont Evropa.

“Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja za ovu godinu je izdvojilo 50 hiljada EUR za nove projekte u okviru ove programske linije”, dodaje se u saopštenju.

Cilj je da se putem ovog segmenta konkursa sufinansiraju pripremne aktivnosti za podnošenje projektnih prijava, kako bi se podstaklo učešće crnogorskih institucija u ovom izuzetno konkurentnom i najvećem EU programu za istraživanja i inovacije.

