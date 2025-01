Kancelarija Fonda PIO u Kolašinu modernizovala rad i proširila opseg usluga

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kancelarija Fonda penzijskog i invalidskog osigiranja (PIO) u Kolašinu modernizovala je rad i proširila opseg usluga, nakon povezivanja sa informacionim sistemom te institucije.

Iz Fonda PIO je saopšteno da kancelarija u Kolašinu pruža kompletan set usluga za osiguranike i korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

Fond PIO je, kako se navodi, krajem prethodne godine završio modernizaciju rada kancelarije u Kolašinu, koja je sprovedena kroz obezbijeđivanje tehničkih uslova za povezivanje sa informacionim sistemom Fonda i obuku zaposlenih.

“Kako su realizacijom navedene aktivnosti obezbijeđeni svi preduslovi za pružanje punog opsega usluga za osiguranike i korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, građani iz opštine Kolašin od ove godine sve svoje zahtjeve prema Fondu mogu realizovati u Kolašinu, bez potrebe odlaska u Područnu jedinicu Podgorica, što je ranije bio slučaj za neke od usluga”, naveli su iz Fonda.

Kancelarija u Kolašinu sada pruža usluge izdavanja isplatnih kartona penzionera, ovjeru administrativnih zabrana, izdavanja listinga o stažu osiguranja, primanje zahjteva stranaka shodno Zakonu u upravnom postupku, izdavanja uvjerenja o statusu korisnika, izdavanja uvjerenja o toku upravnog postupka, prijem prijava o stažu osiguranja i zaradama, kao i izdavanje potvrda o životu.

Kancelarija se nalazi na adresi Trg Borca bb, Kolašin, a stranke se mogu obratiti i putem telefona na broj 020/865-657.

“Radno vrijeme kancelarije je od sedam do 15 sati, kada se obavlja i rad sa strankama”, zaključuje se u saopštenju.

