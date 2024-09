Kalezić i Remiković predloženi za viceguvernere

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Guvernerka Centralne banke (CBCG), Irena Radović, uputila je Skupštini predlog da se za viceguvernere vrhovne monetarne institucije imenuju Gordana Kalezić i Milan Remiković.

CBCG je u saopštenju objavljenom na sajtu objavila predloge za imenovanje Kalezić i Remiković, sa njihovim biografijama.

Zakonom o CBCG, članom 46, utvrđeno je da Savjet vrhovne monetarne institucije ima osam članova – guvernera, tri viceguvernera i četiri člana koji nijesu zaposleni u CBCG.

Članom 50 stav 1 propisano je da viceguvernere imenuje Skupština, na predlog guvernera.

