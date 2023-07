Jugobanka pokrenula prinudno izvršenje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Jugobanka akcionarsko društvo (AD) iz Beograda pokrenula je prinudno izvršenje u cilju naplate potraživanja od Instituta Simo Milošević u Igalu.

Privredni sud u Podgorici je 2021. godine priznao odluku beogradskog suda kojom je Institut Igalo obavezan da Jugobanci u stečaju isplati 3,67 miliona EUR duga za kredit od prije tri decenije, a kada se na taj iznos dodaju kamate i parnički troškovi, dug Instituta je 7,5 miliona EUR.

Radio Televizija Herceg Novi (RTHN), pozivajući se na više neimenovanih izvora, javlja da je rješenje o izvršenju poslato Centralnoj banci Crne Gore, kao i da bi do blokade računa bi moglo doći svakog trenutka i to na iznos od oko 7,5 miliona EUR.

Vršilac dužnosti izvršnog direktora Instituta Savo Marić potvrdio je za RTHN da je jutros račun blokiran na 3,6 miliona EUR, što predstavlja osnovni dug Jugobanci AD Beograd u stečaju.

“Mene lično to ne iznenađuje, više od godinu sam ukazivao na tu opasnost. Mislim da to svi zajedno nijesmo ozbiljno shvatili i da smo se uljuljkali u tome što Agencija za očuvanje depozita iz Beograda nije reagovala odmah i obećala da će nam izaći u susret”, kazao je Marić.

On je istakao da je ovo najteža situacija u istoriji Instituta kome prijeti stečaj.

“Ne želim o tome da razmišljam, iskoristićemo sve pravne mogućnosti koje imamo, a lokalna samouprava će dati svoj doprinos i zamolićemo da se odluka prolongira”, kazao je Marić.

On je rekao da se nada da će dobiti pozitivan odgovor od njih, ali da je to “samo kupljeno vrijeme”.

“Za to vrijeme moramo svi da stavimo prst na čelo i da možda onaj predlog koji je prvobitno išao od nas i koji je tada bio prihvaćen iz Beograda, a to je da taj dug od 3,6 miliona EUR bude vraćen kroz kredit za koji bi garantovala Vlada, a dio kroz rehabilitaciju njihovih pacijenata u Institutu”, kazao je Marić.

On je kazao da se nada da će uspjeti da odgode odluku o izvršenju i da će pobijediti razum.

“Očekujem da će oni koji nijesu do sada shvatali značaj Instituta to shvatiti i da će Institut ostati jedna od najvažnijih ustanova ove države”, rekao je Marić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS