Još dva miliona za 88 bivših radnika fabrike “Radoje Dakić”

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada će u naredna tri mjeseca morati da isplati još dva miliona EUR za 88 bivših radnika fabrike “Radoje Dakić”.

Nakon što je Vlada nedavno iz tekuće budžetske rezerve opredijelila 4,8 miliona EUR za 513 bivših radnika fabrike “Radoje Dakić” u stečaju, čije predstavke je usvojio Evropski sud za ljudska prava u Strazburu, na naplatu stižu potraživanja još 88 radnika, piše Pobjeda.

Sud u Strazburu je prošle sedmice objavio presudu u predmetu Živaljević i drugi protiv Crne Gore, koji su se takođe žalili zbog neizvršavanja domaćih presuda donijetih u njihovu korist po osnovu zarada koje im nijesu isplaćene.

Advokat Ljubo Marković, koji zastupa ovu grupu radnika, Pobjedi je kazao da je riječ o oko dva miliona EUR, koje će Vlada morati da isplati najkasnije za tri mjeseca.

Njihova predstavka je proglašena prihvatljivom, jer je utvrđena povreda člana 6 stav 1 Konvencije – pravo na pravično suđenje i člana 1 Protokola br. 1 – zaštita imovine.

Tako je država ponovo dužna da do 18. oktobra obezbijedi izvršenje presuda crnogorskih sudova.

Sud je, u skladu sa dosadašnjom dobro ustanovljenom sudskom praksom, zauzeo stav da ni u ovom predmetu nadležni državni organi nijesu uložili sve neophodne napore da obezbijede potpuno i pravovremeno izvršenje odluka donijetih u korist bivših radnika.

Evropski sud za ljudska prava je, kao i u šest nedavno donijetih presuda, odbio zahtjev da im se isplati naknada za nematerijalnu štetu, imajući u vidu da je Ustavni sud već utvrdio povredu prava na pravično suđenje i mirno uživanje imovine i po tom osnovu dosudio po dvije hiljade EUR svakom podnosiocu predstavke.

Vlada je u maju, na predlog zastupnice Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava, Katarine Peković, formirala radnu grupu sa predstavnicima Ministarstva finansija, zaštitnika imovinsko-pravnih odnosa i vještaka ekonomsko-finansijske struke, čiji je zadatak bio da utvrde tačan iznos koji se duguje radnicima po osnovu ranijih šest presuda.

Ranije je iz Ministarstva finansija saopšteno da su zajedno sa resorom pravde zaduženi da pripreme akcioni plan sa ukupnim brojem neizvršenih pravosnažnih presuda radi namirenja i ostalih radnika, uz napomenu da će to, zbog obimnosti dokumentacije, zahtijevati izvjesno vrijeme.

Iz Ministarstva tada nijesu Pobjedi odgovorili na pitanje kada će i ostali bivši radnici, koji po pravdu nijesu išli u Strazbur, takođe naplatiti svoja potraživanja.

Da je Vlada u obavezi da sistemski i sveobuhvatno riješi pitanje izvršenja odluka domaćih sudova u kojima se država javlja kao dužnik, ukazala je ranije Vladi Peković. To, kako je navela u Informaciji koju je Vlada usvojila u maju, podrazumijeva obavezu da se svim preostalim bivšim radnicima fabrike “Radoje Dakić” isplate dosuđeni iznosi.

