Joković se sastao sa predstavnicima Udruženja malinara

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vladimir Joković, primio je danas predstavnike Udruženje malinara iz Bijelog Polja, koji su apelovali na resorno ministarstvo da im pomogne u saniranju gubitaka koje su pretrpjeli.

Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopšteno je da je na sastanku istaknuta spremnost tog resora da se problem iznese na uvid Ministarstvu finansija i Vladi, kako bi se eventualno dio štete sanirao iz budžetske rezerve.

Predstavnik Udruženja malinara, Andrija Delić, ukazao je na probleme sa kojima se suočavaju, a koji se prevashodno odnose na otkup maline, otkupnu cijenu, kao i troškove skladištenja, zbog čega su malinari u više navrata blokirali saobraćajnice u Bijelom Polju.

“Predstavnici Udruženja malinara su se u razgovoru sa predstavnicima resornog Ministarstva osvrnuli na globalne poremećaje na tržištu, uzrokovane ratom u Ukrajini, a usljed čega su i nastali problemi vezani za plasman tog proizvoda, uz apel resornom ministarstvu za pomoć u saniranju gubitaka koje su pretrpjeli”, navodi se u saopštenju.

Joković je kazao da budžetom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nijesu planirana sredstva za tu namjenu.

On je naglasio da je problem viška malina u skladištima više puta iznosio u bilateralnim sastancima sa ministrima Evropske unije, kao i iz regiona, ali da je u međusobnim razgovorima konstatovano da se i oni susrijeću sa sličnim problemom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS