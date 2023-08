Jokić: Nova vidljivost Kotora i države u svijetu

Kotor, (MINA-BUSINESS) – Žičara Kotor – Lovćen predstavlja dodatnu vrijednost, turističku atrakciju, ali pored toga znači novu vidljivost Kotora i države u svijetu, ocijenio je predsjednik Opštine Kotor, Vladimir Jokić.

On je za jutarnji program Radio Kotora, prije puštanja u rad žičare, kazao da ono što se snivalo decenijama, danas postaje realnost.

„Prije nekoliko dana žičarom se vozio Novak Đoković i dogovorili smo da on jutros promoviše ovaj dan. Mogli ste vidjeti da je on na društvenim mrežama postavio svoje utiske sa žičare, a tu objavu je do sada vidjelo nekoliko stotina hiljada ljudi. To je reklama, nešto što mi ne možemo da platimo, nešto što se ne može platiti, niti kupiti”, saopštio je Jokić.

On je naveo da su otvaranjem žičare, otvorena i nova radna mjesta, prenosi Radio Kotor.

“U okolini će biti otvoreni novi objekti. Ono što je sigurno jeste da ćemo do naredne turističke sezone na ovom prostoru poboljšati infrastrukturu. Siguran sam da će ovaj lokalitet izgledati potpuno drugačije narednog ljeta i biti na ponos Kotora i cijele Crne Gore”, poručio je Jokić.

On je najavio da će, zajedno sa koncesionarom, kojem je ovom prilikom čestitao na izuzetno brzom i efikasnom završetku radova na žičari, naći model da građani Kotora posjete žičaru po povoljnijim cijenama.

“Veliko je interesovanje za vožnju žičarom. Naći ćemo odgovarajući model, a o tome će svi zainteresovani biti pravovremeno obavješteni. Spektakularan je doživljaj voziti se žičarom. Ovo je potpuno nova perspektiva, nevjerovatna je ljepota gdje živimo, koja nas okružuje i vjerujem da će svako ko se jednom bude vozio, to zapamtiti i da će mu ostati urezano do kraja života“, rekao je Jokić.

On smatra da će biti najveći benefit biti to što će djeca Crne Gore, još u tom uzrastu dok rastu, vidjeti u kakvoj ljepoti žive i da će se prema ovoj zemlji i prirodi odnositi bolje nego mi.

Žičara će biti operativna svakog dana u terminu od devet do 21 sat.

Trasa žičare polazi od Duba i vodi do lokaliteta Kuk na planini Lovćen, na 1 348 hiljada metara nadmorske visine. Projektovani kapacitet je 48 gondola na nivou od 1,2 hiljade putnika po satu, dok je vrijeme putovanja od stanice Dub do stanice Kuk nepunih 11 minuta.

Dužina žičare je 3,9 hiljada metara, a visinska razlika 1 316 metara.

Vožnja traje 22 minuta u oba pravca.

Karte se mogu kupiti na biletarnicama u Dubu, 500 metara od tunela Vrmac.

Projekat realizuje konzorcijum Novi Volvox-Leitner na osnovu koncesionog ugovora koji je potpisan u decembru 2021. godine.

