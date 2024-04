Jet2 otvorio liniju London Stansted-Tivat

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prvi avion kompanije Jet2.com na relaciji London-Tivat, sa 190 putnika, sletio je danas, saopšteno je iz Nacionalne turističke organizacije (NTO).

Time je uspostavljena još jedna direktna avio-linija između Tivta i Londona, posredstvom najvećeg britanskog turoperatora, Jet2holidays.

Letovi na liniji London-Tivat najavljeni su od ove avio-kompanije dva puta sedmično, ponedjeljkom i četvrtkom, do kraja oktobra.

NTO je organizovala doček prvih putnika, a njena direktorica, Ana Tripković Marković, iskazala je zadovoljstvo uvođenjem avio-linija, kao i dosadašnjom saradnjom s Jet2.

“Nakon uvođenja avio-linije na relaciji Mančester-Tivat tokom prošle godine, posredstvom najvećeg britanskog turoperatora i jedne od vodećih britanskih avio-kompanija, ove godine nas je obradovala vijest o uvođenju konekcija ka Tivtu iz još dva britanska grada, Londona i Birmingema. Time će Crna Gora posredstvom ove kompanije tokom ove godine biti povezana sa tri najveća grada u Velikoj Britaniji. Vjerujemo da je tome doprinijela i uspješna saradnja NTO s turoperatorom Jet2holidays”, kazala je Tripković Marković.

Ona je podsjetila da je tokom prošle godine uspješno realizovana kampanja NTO i Jet2holidays, koja je targetirala kako turističke agente, tako i same turiste koji putuju individualno.

Kampanja je obuhvatila promociju putem digitalnih kanala, uz najsavremenije marketinške alate, ali i putem tradicionalnih kanala, poput bilborda i najslušanijih radio stanica.

„To je samo jedna u nizu aktivnosti NTO usmjerenih ka tržištu Velike Britanije. Uz promotivne aktivnosti koje ćemo kontunuirano sprovoditi i odličnu avio-povezanost, sigurni smo da ćemo i ove godine bilježiti značajan rast u broju turista sa tržišta Velike Britanije, sa kojeg smo prethodne godine bilježili rast od deset odsto u dolascima u odnosu na 2019“, rekla je Tripković Marković.

Predsjednica Odbora direktora Aerodroma Crne Gore, Jelena Maraš, kazala je da sa zadovoljstvom dočekuju jednu od vodećih britanskih avio-kompanija.

“Aerodromi Crne Gore nastaviće da budu pouzdan partner NTO-u koja i otvaranjem današnje linije kompanije Jet2, London Stansted-Tivat, pokazuje značaj u lancu jačanja avio-dostupnosti naše države. Kada je riječ o povezanosti Velike Britanije i Crne Gore tokom ove ljetnje sezone, koja je u avijaciji počela 31. marta, ističemo da ćemo u Tivtu, uz London Stansted, opet biti povezani i sa aerodromom London Getvik, London Luton i Mančesterom”, rekla je Maraš.

Prema njenim riječima, posebno je važno i što su od ovoga ljeta u Tivtu nove rute Birmingam i Bristol.

Istovremeno, Podgorica je već povezana sa dva aerodroma u Londonu, a od danas opet i sa Mančesterom.

“Aerodromi Crne Gore su od 1. januara do 24. marta opslužili preko 290 hiljada putnika, što je 24 odsto više u odnosu na isti period 2019. I ove sezone ćemo putnicima i avio-kompanijama obezbijediti uslove za sigurne i bezbjedne operacije”, poručila je Maraš.

Izvršni direktor avio kompanije Jet2.com i britanskog turoperatora Jet2holidays, Steve Heapy, poručio je da su letovi ka Tivtu dio proširenog programa njihove kompanije i da dolaze kao direktan odgovor na povećanu potražnju za ovo ljeto od britanskih turista.

„Izuzetno smo zadovoljni što ove godine imamo letove na relaciji London – Tivat. Ova zapanjujuća destinacija za odmor se pokazala kao izuzetno popularna kod kupaca i nezavisnih turističkih agenata koji traže sunce i more pored autentičnog kulturnog nasljeđa, koje nudi Crna Gora. Tivat je odličan dodatak našem ogromnom programu za ljeto ove godine. Uvođenje ove nove rute, takođe, pruža lokalnim ljudima fantastičan pristup Engleskoj i njenom glavnom gradu”, kazao je Heapy.

Pored ovog leta, danas su na tivatski aerodrom sletjela još dva aviona iz Londona, kao i avion iz Mančestera, što govori o atraktivnosti crnogorske destinacije na tržištu Velike Britanije i rastućem prometu sa tog tržista.

Prema najavama Aerodroma Crne Gore, tokom predstojeće ljetnje sezone, Tivat će biti povezan sa oko 40 destinacija, a Podgorica i sa više od 40.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS