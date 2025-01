Jeftini letovi iz Tivta na šest destinacija tokom sedam mjeseci ove godine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Britanski niskobudžetni avio-prevoznik, easyJet, će tokom predstojeće turističke sezone povezivati Aerodrom Tivat sa šest destinacija – London Luton, London Getvik, Berlinom, Mančesterom, Bristolom i Ženevom.

To je saopšteno nakon sastanka menadžmenta te kompanije sa premijerom Milojkom Spajićem i izvršnim direktorom Aerodroma Crne Gore (ACG), Rokom Tolićem, na zvaničnom sastanku u Podgorici.

„Imamo ambiciozne planove u cilju unapređenja avio-dostupnosti Crne Gore. U narednom periodu odlučićemo o budućnosti naših aerodroma i unaprijediti infrastrukturu. Želimo kredibilne partnere. Naš cilj je da budemo značajno dostupnija i konkurentna avio-destinacija“, rekao je Spajić.

Spajić je, kako je saopšteno iz njegovog Kabineta, ukazao na poseban značaj trajanja jeftinih letova britaskog avio-prevoznika u predstojećoj sezoni, odnosno od ranog proljeća do kraja oktobra.

„Sedam mjeseci letenja je strateški cilj turističke privrede Crna Gore i izlazak iz uvriježenog modela da sezona traje tri mjeseca“, kazao je Spajić.

Predstavnici easyJet-a saopštili su da je putnički saobraćaj njihove kompanije u Crnoj Gori porastao sa preko 71 hiljade putnika iz 2023, na preko 132 hiljade u prošloj godini.

Tolić je najavio projekcije za ovu godinu.

„Britanski avio-prevoznik, easyJet, koji je jedan od najvećih svjetskih loukostera, u Tivtu, nakon okončanja pandemije, bilježi rast od oko 200 odsto. Na šest linija koje su najavili tokom ovoga ljeta, potencijalnim putnicima nude blizu 200 hiljada sjedišta. Uz to, pokazali su spremnost da sa nama razgovaraju o budućoj novoj mreži odredišta“, objasnio je Tolić.

Današnji sastanak sa jednim od čelnika te kompanije, Gerijem Batlerom, kako je rekao Tolić, dio je mjera koje ACG preduzima da bi Crna Gora, u godinama koje predstoje, imala što bolju povezanost, a što od Aerodroma građani i Vlada i traže.

„Mi sprovodimo niz aktivnosti sa svojim avijacijskim partnerima, kako bismo tokom predstojeće turističke sezone imali što više linija. Uz to, izuzetno cijenimo što je Spajić i lično prepoznao značaj ove posjete uz, naravno, Ministarstvo saobraćaja, koje nam je odobrilo izmjene Podsticajne šeme kako bismo ACG učinili što atraktivnijima i da bismo privukli dodatni promet“, istakao je Tolić.

Spajić i rukovodstvo ACG, kako se navodi, uvjereni su da će se u sinergetskom djelovanju sa Ministarstvom turizma, Nacionalnom turističkom organzacijom (NTO) i privredom, ostvariti zacrtani ciljevi.

Aerodromi Crne Gore su tokom prošle godine ostvarili rekordne rezultate sa opsluženih blizu 2,9 miliona putnika, što je 15 odsto više nego prošle i osam odsto više nego 2019. godine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS